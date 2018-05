Hugo confundía a Michael Jackson con ‘Torrente’ en una prueba en ‘Supervivientes’ y Twitter no perdonaba: “Muy listo no es”. La red social estallaba en carcajadas con el error.

“Thriller”, “Blanco y negro” y “más de 50 años”. Esas fueron las pistas por las que Hugo confundió a Michael Jackson con Santiago Segura primero y con ‘Torrente’ después. El error del concursante en ‘Supervivientes’ provocaba las carcajadas en Twitter, donde no le perdonaban su lío y falta de conocimiento.

Todo se debía a un juego de recompensa en el que los concursantes tenían que adivinar el personaje que tenían detrás. Jorge Javier era el encargado, desde plató, de darle las pistas necesarias. Y aunque el presentador se lo ponía fácil, Hugo no parecía caer en la cuenta.

Con las tres primeras pistas, Hugo contestaba “Santiago Segura”. Jorge Javier añadía que el personaje que tenía que adivinar era conocido “por tocarse los huevos en el trabajo”. A lo que Hugo respondía “‘Torrente'”.

Un momento que ya despertaba las risas de todo el mundo. Pero, sin duda, las siguientes pistas hicieron que más de uno soltara una carcajada. Jorge, en un intento por ayudarle, añadía que “fue un rey y vivió en Neverland”. Ni corto ni perezoso, Hugo contestaba que “el Rey Juan Carlos”.

Lógicamente, Hugo se quedaba sin comer al fallar en la prueba de recompensa. Pero no se quedó sin comentarios en Twitter, donde muchos se rieron de su desconocimiento.

¿HUGO MUY LISTO NO ES, NO?#SVÚltimaHora2 — – Sr. GASTAKO de Amaia ♥ (@Gastako) May 30, 2018

Pistas sobre Michael Jackson:

– Thiller

– Blanco y negro

– Más de 50 años Hugo: “Santiago Segura. Torrente” – Fue un rey y vivió en Neverland Hugo: “El rey Juan Carlos” 😂😂😂😂#SVUltimaHora2 — M (@casasola89) May 30, 2018

#SVÚltimaHora2 Lo de Hugo es para que salga en todos los zapping no solo de Espańa sino de Europa. — Caracol errante (@ErranteCaracol) May 30, 2018

Ahora me entero que El Rey Juan Carlos vivió en Neverland, gracias Hugo de verdad #SVÚltimaHora2 — Carly's ♥ (@CarlyHC_) May 30, 2018

Lo q me he reído antes con las pruebas. Sobre todo por vergüenza ajena xq no sé cómo se puede tener tan poca cultura general, entre Hugo y M. Jesús no veas, menos mal q decidieron valerse de su físico xD #SVÚltimaHora2 — ISABELOT (@ISABELOT666) May 30, 2018

Se confirma que Hugo es corto, cortoooooooooooooo #SVUltimaHora2 — Jess ☁️☁️ #NoesNo (@Alienatfn) May 30, 2018

No sé si no les llega el riego al cerebro, porqué entre Hugo con Michael Jackson y MJ con ET. TIENE DELITO #SVUltimaHora2 — Puffy (@Comentarista_19) May 30, 2018

María Jesús con ‘ET’

Si Hugo no era capaz de adivinar a Michael Jackson, el lío de María Jesús con ‘ET’ también despertaba la vergüenza ajena. La modelo preguntaba si su personaje era de esta época y Jorge le contestaba que no.

El presentador le daba una pista que todo el mundo entendía. “No es de ligar por Tinder, prefiere pedirte el teléfono”, decía, poniendo voz al estilo ‘ET’. Jorge Javier le repetía la palabra “teléfono” en incontables ocasiones, pero María Jesús no terminaba de pillarlo. Tanto era así que la modelo decía “ay, el humorista este que hablaba por teléfono, Jesús Gil”.

La modelo se refería a Gila, pero su confusión despertaba las risas. Jorge Javier se desesperaba y le decía también que “en bicicleta va que vuela”. María Jesús contestaba cosas sin sentido hasta que Jorge Javier le decía “teléfono, mi casa”. Por fin, la modelo respondía “ET” y se llevaba un palito de queso para comer.

El momentazo de María Jesús con lo de ET me ha parecido impresionante jajajaja tan complicado era con las pistas de JJ? Alucinas jajajajaja #SVÚltimaHora2 — MIKY RUIZ (@mikyru1z) May 30, 2018

#SVÚltimaHora2 Hugo sin saber de Michael Jackson y María Jesús sin saber de ET? Apaga y nos vamos 🤣🤣 — Por siempre 😉✌💃 (@bigheart_momma) May 30, 2018

María Jesús no tuvo infancia, no conoce a ET #SVÚltimaHora2 — ➪ Maiky Carballo (@maykycs) May 30, 2018