Por primera vez en su historia, ‘El Hormiguero’ recibía la visita de Iñaki Gabilondo. Maestro del periodismo, presentaba su nuevo programa, que intenta saber qué pasará en el futuro. Un formato que dio a pie a que pudiera hacer sus propias predicciones. Pero no se escapó de temas actuales, dando un buen palo a Montero e Iglesias por su chalé o contando qué le preguntaría a Rajoy.

Bajo el título de ‘Cuando ya no esté’, Gabilondo vuelve a Movistar con un programa en el que se adelanta al futuro. Por eso, su primera parte de entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ trató de ello. El periodista adelantó qué podría verse en este formato. Pero también qué podrá vivir la sociedad dentro de unos años.

Ante un nervioso Pablo Motos, que confesó haber aprendido mucho de Gabilondo, el periodista se metió en faena al contar qué le preguntaría a Rajoy. “¿Es usted del PP?”, respondía Gabilondo, despertando las risas de todo el mundo.

-¿Cuál seria la primera pregunta que le haría Iñaqui Gabilondo si entrevistase a M.Rajoy?

-¿Es usted del PP?

JAJAJAJAJAJAJAJA#GabilondoEH — Jose A. Castilla (@JACCArquitecnic) May 23, 2018

#GabilondoEH acaba de acertar totalmente coa pregunta a Rajoy pic.twitter.com/wER9x8zt5E — Eva Sarmiento (@evaantesmolaba) May 23, 2018

“Lo digo porque el PP es un partido al que no paran de pasarle cosas (…) El departamento de suspensión de militancia es el que más trabaja pero él [Rajoy] no se inmuta”, explicaba Gabilondo.

El periodista aseguraba que no le gustaba “cómo lo hace” pero expresaba su respeto hacia “cualquier presidente”. “Se acumulan los casos pero nunca asumen responsabilidad global”, decía Gabilondo.

El chalé de Montero e Iglesias también tuvo su hueco en ‘El Hormiguero’. El periodista no dudó en lanzar sus dardos a los dirigentes de Podemos por ello. Y se mostró muy duro: “Es un error de categoría. Han mal leído lo que se iba a decir de eso y han cometido un error grave por poner esas cosas en manos de las bases”.

Palabras coherentes de #gabilondoeh con Cataluña, País Vasco, Iglesias y Montero. @El_Hormiguero — Elizalde (@Kampanetas) May 23, 2018

“Han calculado mal, porque no entendieron que aquello iba a dar lugar a los comentarios a los que ha dado lugar. Pero es que podrían haberlo asumido y haber salido a decir: pues sí, lo hemos hecho así, ¿qué pasa? Si no estáis de acuerdo, no nos votéis el próximo día”, decía.

“Con la que esté cayendo en este país, ver la que tienen liada en ese partido por la casa, es grotesco”, cerraba su intervención.

Predicciones

Entre las predicciones que lanzó en ‘El Hormiguero’, Gabilondo aseguró que la evolución “ya no será solamente natural”. También que no cree en la “muerte de la muerte, pero sí creo que vamos a vivir más”. O que habrá que adaptar “nuestros valores morales y nuestros sistemas jurídicas a las posibilidades que está abriendo la ciencia”.