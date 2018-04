La gala de ‘Supervivientes’ de este pasado jueves dio para mucho. Tanto, que incluso salió una boda de Honduras. Isa Pantoja y Alberto Isla se casan. La pareja se comprometió durante la visita que ‘Chabelita’ le hizo a su novio. Con un niño de cuatro años en común y una relación de idas y venidas, ahora parecen dispuestos a pasar el resto de su vida juntos.

No hubo anillo de por medio pero sí puesta de rodillas, lágrimas y muchos besos. Alberto Isla parecía tener claro qué quería pedirle a su novia y no dudó, -e incluso insistió en que así fuera-, en hincar rodilla y hacerle la pregunta.

En una conexión de Jorge Javier con Isla y Pantoja, Alberto le decía que quería hacer algo. “Que lo vea toda España”, pedía. Y el presentador le daba el beneplácito. El joven se levantaba y se ponía de rodillas delante de su novia, que ya intuía la proposición.

“Me lo he pensado aquí y quiero casarme contigo”, le decía Alberto. “Pero si me has dicho que no”, le contestaba Isa. “¿Quieres casarte conmigo?”, preguntaba Isla. “Ay, qué bonito, voy a llorar. Porque esto no lo he vivido nunca”, contestaba la hija de Isabel Pantoja. Una manera de lanzar de paso una pullita a su ya exmarido, Alejandro Albalá.

Isa Pantoja parecía dudar y un vistazo instintivo a la mano provocaba que Isla se justificara. “No te puedo dar anillo porque no tengo, pero cuando vuelva te lo doy”, le decía su novio. Ella pedía que le repitiera la pregunta y, ya por fin, contestaba con un contundente “sí”.

Ambos se fundían entonces en un abrazo y se dedican decenas de besos para celebrar su compromiso. Isa rompía a llorar emocionada y contaba que “lo quiero mucho” y que estarían juntos para siempre.

Alberto Isla le pide matrimonio a Isa Pantoja en directo y ella dice que sí!! #SVGala4 pic.twitter.com/2Pj3pxiiCl — Beatriz Téllez (@BeaTellezDM) April 5, 2018

Segundo matrimonio

Tanto para Alberto Isla como para Isa Pantoja, su boda será la segunda para ambos. Mientras él estuvo casado apenas veinte días con Techi, -a su vez exnovia de Kiko Rivera-, ella acaba de liquidar su matrimonio con Alejandro Albalá.

La hija de Isabel Pantoja dio el ‘sí, quiero’ a su entonces novio en una ceremonia privada en México. Seis meses después, rompían su relación, aunque poco después se daban otra oportunidad.

Tras su ruptura definitiva, Isa volvía a los brazos de Alberto, padre de su hijo. Y ahora ambos, que viven juntos desde hace un tiempo, planean pasar por el altar. Al menos, compromiso público ha habido.