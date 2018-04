‘Hora Punta’ no goza de demasiada simpatía por parte de la audiencia. Sin embargo, las meteduras de pata de Javier Cárdenas logran convertirse en trending topic en Twitter habitualmente. De nuevo, el presentador ha lanzado un comentario que ha indignado a los usuarios de la red social. Y es que, lo que pretendía ser un halago, se convertía en una ofensa más que desafortunada.

Este lunes, Cárdenas contaba con la visita de Miriam Fernández. La joven, de 28 años, nació con una parálisis cerebral que le afecta a la movilidad de sus piernas. Sus padres no tenían recursos suficientes para cuidarla y la dieron en adopción. Hoy es una actriz, cantante, ganadora de la segunda edición de ‘Tú sí que vales’ y campeona de España de natación adaptada.

Muchos espectadores quedaron fascinados por la fuerza de Miriam y conmocionados por su historia. Pero las alabanzas duraron poco. En un momento dado, Cárdenas elogiaba las capacidades de Miriam y su fortaleza mental. Y lanzó un comentario que pretendía ser un halago pero se convirtió en toda una ofensa. “¿Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Joder! ¡Quién la quisiera!”, espetaba el presentador.

Aunque la invitada reaccionaba con risas, la frase ha indignado en las redes sociales. Muchos han mostrado su desaprobación al intento de halago. Entre los mensajes más repetidos, los que hacen alusión a la propia capacidad intelectualidad de Cárdenas. O quienes le recuerdan que busque “su cerebro”.

También hay quien se pregunta hasta cuándo va a estar en parrilla ‘Hora Punta’. O por qué de los impuestos sale el sueldo de un Cárdenas que no cae especialmente bien en Twitter.

Javier Cárdenas strikes again pic.twitter.com/5to9BTc7mV

Javier Cárdenas renuncia a su cerebro! Otro #CasoCifuentes renunciando a lo que no se tiene

Ayer vi un rato el programa de Javier Cárdenas. Concretamente, la entrevista a una chica en la que el "periodista" soltó una barrabasada por la que hoy es TT. Más allá de ello, me sorprende la insistencia del personaje en acaparar protagonismo en su espacio. Aguanté pocos minutos

Pese a las muchas críticas, que le han hecho trending topic, lo cierto es que también muchos han defendido al presentador. Hay quien ha entendido el trasfondo de halago que quería hacer Cárdenas.

Eso sí, todos han resaltado que las formas y la frase en sí no eran las más adecuadas.

Que el comentario de Javier Cárdenas sobre la parálisis cerebral de Miriam Fernández no iba con mala intención y pretendia ser un halago, de acuerdo, pero que a este tío le faltan bastantes luces es innegable. Y que sea un hombre de éxito en el audiovisual español… ¡Que triste!

Javier Cárdenas me parece un auténtico cretino, y ya lo he manifestado varias veces -vamos: él sólo se califica casi a diario, no necesita la ayuda de nadie-.

Pero el comentario que realizó hay que ponerlo en contexto: en el fondo -desde su óptica limitada- trata de ELOGIAR.

— Enrique Laso (@enriquelaso) April 17, 2018