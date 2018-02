Dos días después de presentar la gala de los Goya, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes visitaban ‘El Hormiguero’ para hablar precisamente de su papel en los premios del cine español.

Sin saber qué críticas tendrían, Sevilla y Reyes habían cerrado su participación en el programa de Pablo Motos hace ya un tiempo. Por lo que decidieron ‘apechugar’ y acudir con la mejor de sus sonrisas.

Y es que las críticas a su guión y presentación no pudieron ser peores. Nadie terminó contento con su actuación y fueron pocos aplausos que recibieron. Por eso, ambos tiraron de humor y entraron cabizbajos y arrastrando los pies, despertando con ello las risas de todo el mundo.

Ya en la mesa, asumieron su fracaso y se rieron de ello. A pesar de eso, aseguraron haber disfrutado “un montón” mientras conducían los Goya. Tenían la sensación, dicen, de que sus bromas “estaban funcionando”. “La gente se reía, no veíamos caras largas”, aseguró al respecto Ernesto Sevilla.

“Tú sabes cuando conectas, y nosotros conectamos”, añadió Joaquín Reyes. “Si a lo largo de una gala de tres horas y cuarto no lució lo suficiente, o a la gente le aburrió en general, no podemos hacer nada”, dijo segundos después.

Sí reconocieron que aunque hicieron “las mejores bromas que nos ocurrieron”, no lo tuvieron fácil, ya que hay que poner de acuerdo a mucha gente. “Con la Academia, que allí todos opinan, con Globomedia, con TVE…”, explicaba Ernesto Sevilla.

Última opción

Durante su visita en ‘El Hormiguero’, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes aseguraron haber sido la última opción para presentar la gala de los Goya. “Se lo propusieron a tres actrices y dijeron que no. Porque no podían, porque no querían… Por distintas razones. Nosotros fuimos, yo creo, la última opción. O los primeros que dijeron que sí“, desvelaba Joaquín Reyes.

Los dos dijeron tomarse bien las críticas e incluso bromearon con las que más les habían gustado. Además, reconocieron que siempre habían sido muy tratados. “Hemos tenido mucha suerte. Y si ahora nos dan palos hay que encajarlos y ya está”, dijo Joaquín.

Con su humor y su manera de tomarse las críticas, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes conquistaron a Twitter.

A España le hace falta más humor y menos comentarios rancios como este. #GoyaEH — Marta Domínguez (@martadomi_tv) February 5, 2018

Lo mejor de esta Gala y lo único que mereció la pena fue Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, #GoyaEH — Chata (@ainot888) February 5, 2018

Son mejores improvisando 😂😂😂😂 #GoyaEH — Inma Gómez (@InmaGR85) February 5, 2018

Excelentes divertidos y básicos que mas se puede pedir #goyaeh — David Herrera Molina (@davidherreramol) February 5, 2018