Hace una década, Jordi Évole arrancaba en La Sexta el programa ‘Salvados’. Entonces lo hacía como ‘El Follonero’, aunque pronto convertiría su espacio en un referente de periodismo.

Para celebrar sus 10 años, el programa presentado por Évole lanzaba un vídeo con testimonios de famosos, imágenes de la primera entrega y algunos datos de aquel mismo 2008 en el que ‘Salvados’ arrancaba.

En ese año, Fidel Castro dejaba la presidencia de Cuba, Obama ganaba sus primeras elecciones, la quiebra de Lehman Borthers daba comienzo a la crisis económica mundial y Bolt conseguía su primer récord mundial. Mientras tanto, en España, el paro alcanzaba por primera vez los 3 millones, llegaba el primer AVE a Barcelona, se vendía el primer iPhone y España ganaba la Eurocopa.

Y junto a todo ello, daba su pistoletazo de salida ‘Salvados’. Con un especial de la campaña electoral, Jordi Évole arrancaba un programa hoy imprescindible en parrilla.

Primeras impresiones

El vídeo recoge entonces a un Iniesta que dice que no recuerda la primera vez que vio el programa pero sí que fue “hace mucho tiempo”. Mientras se muestran imágenes de aquel primer programa, se recogen los testimonios de otros famosos.

El actor Antonio de la Torre asegura que no tenía ni idea “de quién coño era este personaje”. El humorista David Broncano describe a Évole como “un troll de Forocoches en la vida real”. La actriz Leticia Dolera se sorprende de que “no recuerdo cuándo hizo el cambio pero en el fondo sigue siendo un follonero”.

“Recuerdo que no me gustó. Me parecía demasiado impertinente”, recuerda de aquel ‘Salvados’ la periodista Gemma Nierga.

“Este que creéis que es sólo un cómico, es un periodista de bandera que os va a llamar muchísimo la atención”, termina Gabilondo, el último rostro conocido en aparecer en esta promo.

Se espera que en este 2018, además de volver con nuevas historias y entrevistas, Jordi Évole también retome algunos temas de entonces o al menos haga recordatorio cada semana de los programas de aquel 2008.