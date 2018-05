En tres tuits diferentes, José Antonio Abellán denuncia en Twitter la persecución de la que ha sido objeto. El periodista relata amenazas con una pistola de por medio incluso. Todo, tras haber denunciado que los fondos benéficos de un concierto no llegaron a la lucha contra el cáncer que promovían.

En un primer mensaje, Abellán ha contado que este miércoles, de nuevo, le han perseguido en coche por la Castellana, en Madrid. Concretamente, han sido tres coches, de los que da marcas y matrículas. Sus ocupantes no han dudado en amenazarle incluso con un arma. “Me han apuntado con una pistola en la misma Plaza de Castilla”, contaba.

— jose antonio abellan (@jaabellan) May 9, 2018

Hoy han vuelto a perseguirme por la Castellana tres coches. Uno de ellos un Opel Zafira azul DFB-9509, en marcha me ha apuntado con una pistola en la misma Plaza de Castilla. Otro, un Ford Mondeo Plata BJT-3691 y un Audi A3 Gris sin matrícula. Llevo desde Abril 2017 así.HILO

El periodista asegura también que no lo denunciaría porque lo ha hecho ya cuatro veces “y no sirve de nada”. Con una foto de la Conferencia Episcopal, Abellán les pide que “hablen con los tres mafiosos para que cambien de estrategia”.

— jose antonio abellan (@jaabellan) May 9, 2018

Si por mí es, no pienso denunciarlo ni a @guardiacivil ni a @policia . Cuatro veces lo hecho y no sirve de nada. Les digo a los de la foto @Confepiscopal que hablen con los tres mafiosos para que cambien de estrategia. Hasta ahora son 3 chorizos de millones de euros….. pic.twitter.com/2KT1q4f59W

En otro de sus tuits, José Antonio Abellán dice esperar que “no pasen de ahí”. Y se queja de que quieran matar al mensajero.

Espero que no pasen de ahí. No merece la pena matar al mensajero…. Vosotros, los de la foto, habéis ido demasiado lejos…. sois cómplices de los chorizos al haberos callado… no sé a cambio de que. Cómplices de los que roban a niños y enfermos de cáncer… entre otros…. pic.twitter.com/9cG6AjPctj

— jose antonio abellan (@jaabellan) May 9, 2018