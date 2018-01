Julián López incomodó sobremanera a los asistentes a los premios Feroz con su monólogo. Duro y crítico, no dejó títere con cabeza. Aunque eso hizo que a más de uno no le hiciera gracia su intervención.

Dardos a los productores, a las propias actrices que no dicen los nombres de quienes abusan de ellas, a las películas e incluso a los propios premios. Julián López no dejó títere con cabeza en su monólogo de arranque en los premios Feroz. Ni siquiera se libraron Movistar+, que organizaba y emitía la gala, ni los propios periodistas que votan.

Sin embargo, y mientras el público en casa se reía con sus dardos, hubo más de uno en la gala al que se le ensombreció el rostro. Y es que hubo muchos a los que no les hizo mucha gracia que López les tirara las verdades a la cara.

En la primera parte de su monólogo, Julián López comenzó hablando de los abusos sexuales. No dudó en nombrar a Harvey Winstein y en criticar de manera velada a todas aquellas actrices españolas que no se atrevían a dar nombres. Tampoco dudó en asegurar que España “copia a los americanos con diez años de retraso”. “Algunos productores se están comprando todavía el batín. No todos. Otros están comprando aún taquilla”, dijo en referencia al escándalo de alteración de datos. Un dardo que no hizo ninguna gracia a los asistentes a los Feroz.

De hecho, en varias ocasiones, el silencio era casi sepulcral tras sus chistes o se oía el rumor de los comentarios. Y es que nada se libró. Tampoco la mala taquilla española, lo poco conocidos que son los premios Feroz, el aburrimiento que le produce la película ‘Verano 1993’ o el haber sentado a los catalanes en una mesa al fondo para que se pudieran ir cuando quisieran.

Julián López echó la culpa a Paz Vega de que Hollywood llevara 13 años sin nominar a una película española a los Oscar y cargó contra Úrsula Corberó porque “tiene muchos premios, todos de su suegro, Ricardo Darín”.

Las nominaciones a “películas que no ha visto ni Dios”, las juergas en casa de ‘los Javis’ o las pullas a nominados como Paco Plaza fueron la tónica general.

Aplausos en Twitter

Pese a que a muchos de los asistentes a los Feroz no les hicieron gracia sus chistes, en Twitter el presentador fue muy alabado. Quizá, precisamente, por hacer sentir incómodos a los miembros del cine.

