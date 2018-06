La nueva entrega de ‘Ven a cenar conmigo’ volvió a demostrar que la edición de famosos funciona como un tiro. En Twitter, el programa fue trending topic y arrasó con Julio Iglesias Jr. y Kiko Rivera como grandes protagonistas. Por “casposos”, “divertidos” o incluso “pasados de vueltas”, los dos monopolizaron la mayoría de mensajes en la red social.

Elena Tablada fue la primera en abrir su casa. La diseñadora y ex de Bisbal ejercía de anfitriona y preparó una cena cubana con mucho ‘salseo’. Elena se mostraba expectante por saber quiénes serían los famosos con los que compartiría cena. La primera en llegar era Toñi Salazar, a quien ya conocía. El siguiente, Julio Iglesias Jr, casi amigo. Y el último, Kiko Rivera, con el que ha terminado de ‘flipar’: “No podía ser mejor”, decía.

Tanto ella como Toñi alucinaban con la nueva figura de Kiko Rivera, que explicaba que se había sometido a una operación. “Me he puesto la banda gástrica, eso es como si me pusieran en el estómago el alambre del pan de molde”, le contaba a Julio José. A pesar de ello, Kiko ha comido todo lo que ha podido, como destacaban en Twitter.

Por lo visto hoy Kiko se ha quitado el alambre del estómago. #VenACenarTablada pic.twitter.com/V0SJxXY1HT — Perico de los Palotes (@Alitorcano) June 19, 2018

Le han invitado a cenar a Kiko Rivera. No puede comer mucho por la operación de banda gástrica. Se ha comido una fuente de plátano con cilantro él solito. #VenACenarTablada — Hilario Palafox (@ResacaEterna) June 19, 2018

Kiko dice que no come la carne porque está seca y después de la operación no puede. Pero se come los frijoles, que por la noche sientan la mar de bien 🤔😂😂😂 #VenACenarTablada — MartaTV (@atram78) June 19, 2018

Aunque si por algo destacaba también Kiko Rivera era por sus comentarios con Toñi Salazar sobre la música en España.

Te tienes que reír cuando Kiko Rivera dice que es buen dj y cantante 😮😮😂😂 #VenACenarTablada — Disturbia (@disturbia04) June 19, 2018

"ESPAÑA MUSICALMENTE NO ES UN PAÍS CULTO". Y lo dice Toñi de Azúcar Moreno después de decir que una canción de Kiko Rivera es una gran canción.#VenACenarTablada — la manzana de Eris (LKS) (@reallywhatamess) June 19, 2018

#VenACenarTablada Decir que no se valoran los artistas refiriéndote a Kiko Rivera pic.twitter.com/5LMH4I6XTx — Mándateunapapa (@_mandateunapapa) June 19, 2018

Al igual que Kiko, Julio Iglesias Jr. monopolizaba los comentarios en Twitter. El hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias sorprendía por muchos aspectos. Algunos aseguraban que era de los más “divertidos” de la noche. Otros, que era un tanto “casposo”. También surgían comentarios por su veganismo que le permitía comer carne, por su abuelo o por su forma de ser en general. Y había quien criticaba ciertos comentarios por “machistas”.

Y es que, entre sus ‘perlas’, estuvo alabar al dueño de ‘Playboy’, a su padre por conquistar a miles de mujeres o decir cosas como que esperaba que le llevaran “cinco stripers”. De lo que no hay duda es de que no pasó desapercibido. Sin duda, fue el gran protagonista en Twitter.

El mini Julio este es un poco casposo, no? #venacenartablada pic.twitter.com/IXcgGgt2Pt — kai 🔪 (@carlotarogu) June 19, 2018

Muy buen programa anoche con #VenACenarTablada

Julio Iglesias junior en plan "hey no vayas presumiendo por ahí "

Toñi Azucar Moreno, ¿ de ande ha salido esta mujer ?

Paquirrín se lo come toooo aunque le pongan una alambre

y Elena Tablada un encanto de mujer ( se joda David ). — TETE 5 (@chupate5) June 20, 2018

Julio José es de los que come hamburguesas veganas con doble de beicon.#VenACenarTablada — Ángela☆Pink (@Angela_Ceuta) June 20, 2018

#VenACenarTablada Kiko más maduro… y poco más. Julio con comentarios machistas que me han sorprendido y en plan vacilón, como es él. Elena… una más. Toñi a veces no tan sincera como dice… pero, ay, me hace gracia y me encanta de toda la vida 😍😍😍 — Destroyer Liberation Fernández (@DestroFdez) June 19, 2018

Júlio que gracioso #VenACenarTablada — Bonne ღ (@pupigm) June 19, 2018

Julio es vegetariano … pero le gusta comer conejo, eso es genética pura !!! #VenACenarTablada — Morris (@AnakondaSkywalk) June 19, 2018

Pues me ha caído mejor Paquirrín que Julio José. Ya está, ya lo he dicho. #VenACenarTablada — Itsaso Sevillano (@bilbaina91) June 19, 2018

#VenACenarTablada julio José ese Ser que existe porque respira — Srta Amor ❤️ (@DraAmor8) June 19, 2018

Lo que me estoy riendo con Julio ! #VenACenarTablada — bea (@beita_yo) June 19, 2018

Un chupito por cada vez que hace Julio José un comentario machista #VenACenarTablada pic.twitter.com/9nPyDb59o4 — crιѕ gαrcíα ♥ (@crisgarcia20) June 19, 2018

El Julio hizo sus pinitos en la música … pero no le pidas tocar las maracas que se atora !!! #VenACenarTablada — Morris (@AnakondaSkywalk) June 19, 2018

Al final de la cena, una fiesta al son cubano que mostraba lo bien que se lo pasan sobre todo Kiko y Julio. Este último era el que peor nota le daba a Elena, un 6, mientras que los otros dos invitados le daban un 7. En total, una puntuación de 20. La semana que viene será Toñi Salazar la que ejerza de anfitriona e intente superar a la diseñadora.

En Twitter tampoco pasaban desapercibidos los divertidos montajes de ‘Ven a cenar conmigo’ y hasta la música elegida. Y es que, por ejemplo, el timbre de Elena ‘sonaba’ con música de Bisbal.

A Elena Tablada le tiene que estar encantando el montaje final, cuando haya visto que han sacado lo de coger los aguacates de la basura y que la música es Bisbal a piñón #VenACenarTablada pic.twitter.com/WTDwkByaiG — MissFit △⃒⃘ (@_Miss_Fit) June 19, 2018

#VenACenarTablada lo mejor la banda sonora….jajajaja…bisbal toda la cena. — Carmen Bisbalera (@73Ccalero) June 19, 2018

Jajajajajajaja y ponen una canción de Bisbal para cuando tocan el timbre, qué grandes son. #VenACenarTablada pic.twitter.com/N6LQqFMoTz — Itsaso Sevillano (@bilbaina91) June 19, 2018

#VenACenarTablada Siempre he dicho que la edición del programa es buenísima pero ahora qué sé cuánto trabajo lleva tengo que decir que es ¡¡¡MAGNÍFICA!!! 👏👏👏 — Ⓐsun🌥 (@AsunCrb) June 19, 2018

La edición y la voz en off de este programa son simplemente sublimes #VenACenarTablada pic.twitter.com/IVcBncwejH — MI (@maiviba) June 19, 2018

#VenACenarTablada Lo mejor de este programa es claramente su edición y la voz del comentarista, desde mi punto de vista. — Tomás Casas (@TomasCasas_1) June 19, 2018

Audiencia

La tercera edición vip de ‘Ven a cenar conmigo’ sube y empieza con muy buen pie. Tanto es así que gana a La Sexta y se acerca ‘Bailando con las estrellas’, en TVE.

El programa de Cuatro se salda así con un 8,6% de share y una media de 1,3 millones de espectadores.