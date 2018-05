Con su capítulo número 13, ‘Cuerpo de élite’ ponía final a su temporada. Tras arrasar en su estreno, la serie ha ido perdiendo audiencia por el camino. Aunque, eso sí, mantiene a unos fieles espectadores que se han puesto manos a la obra para conseguir otra temporada más. Así se lo han exigido a Antena 3 en Twitter tras el aplaudido final.

Tras el adiós de la serie, Atresmedia recogía que ‘Cuerpo de élite’ habría promediado 2.627.000 espectadores y marcado un 16,3% de share. Algunos lo entendían como un buen dato y una muestra de que la comedia se merece otra temporada más.

Eso son buenas noticias, no???

Ósea quiere decir que la audiencia queremos una segunda temporada #cuerpo de élite #cuerpodeelite13 y sino que hable el pueblo como diría el ministro/vicepresidente Ocaña @enjutomojamuto — Bruster Perez Rico (@BrusterPR) May 9, 2018

De momento, Antena 3 no se ha pronunciado al respecto. Y parece que ‘Cuerpo de élite’ lo tendrá más que complicado para renovar. La pérdida de audiencia en su recta final no deja buen sabor de boca. De hecho, sus propios protagonistas no saben aún si podrán seguir sus tramas.

Algunos de ellos, incluso, expresaban su deseo en Twitter de poder continuar con una comedia que ha tenido como rival al imparable ‘Supervivientes’. De hecho, en su último capítulo, ‘Cuerpo de élite’ se despedía con un 12,3% de share y una media de 1.832.000 espectadores. El reality de Telecinco, por su parte, marcaba un 25% de share y 2.768.000 espectadores.

'@Supervivientes: #TierraDeNadie8' (2,7M y 25%), lo más visto del martes y líder absoluto de la noche con su segundo mejor share de la temporada 👏💥 https://t.co/r0DTii3qdr pic.twitter.com/3ViqQ1tJyP — Telecinco (@telecincoes) May 9, 2018

En vista de un futuro poco halagüeño, la audiencia de ‘Cuerpo de élite’ ha exigido la renovación. Muchos son los que se quedaron sorprendidos con el final y quieren más capítulos. Episodios que den un desenlace definitivo a las tramas. Sobre todo, a las amorosas.

Y es que, después de muchos capítulos, ‘Elena’ y ‘Ximo’ no pueden evitar su atracción. ‘Efe’ y ‘Montse’ hacen lo suyo oficial con noticia de embarazo incluida. Además, ‘Salva’ y ‘Berta’ se reconcilian e ‘Iñaki’ no duda en proponer matrimonio a ‘Andrea’.

Como me entere yo que no renováis otra temporada de este gran #Cuerpodeelite13 A POR LA SEGUNDA!!! 🤗 pic.twitter.com/Qqkkyw5Xk0 — El Tabarnés 🇪🇸 (@lucastobares30) May 8, 2018

Cuerpo de Élite cierra su primera temporada con un capituló sublime aunque para mí los 13 han sido increíbles de las mejores series de comedia que he visto últimamente Enhorabuena a los actores !!!!!esperamos segunda temporada #CuerpoDeElite13 — SamySangüesa85 (@samysanguesa) May 8, 2018

Ya estáis tardando en anunciar la segunda temporada #CuerpoDeElite13 — Shadow (@Resistenciablog) May 8, 2018

Pues esto ha sido todo… 😊

Muchas gracias a todos por acompañarnos HOY y SIEMPRE.

Espero que CUERPO DE ÉLITE nos acompañe por muchas más temporadas. ❤️❤️#CuerpoDeElite13 #Bertalva #Familia pic.twitter.com/woyAhIfqmX — canco rodriguez (@cancorodriguez) May 8, 2018

#CuerpoDeElite13 Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! Que renueven! pic.twitter.com/qCzLqBYG2r — Laura (@Laura_CGuzman) May 8, 2018

Además, hubo quien recordó a Antena 3 que otras series como ‘Vis a Vis’ y ‘La Casa de Papel’ tendrán nuevas temporadas en plataformas de pago. Algo que se ha logrado gracias al apoyo de la audiencia.

A ver, Atresmedia, yo creo que con Vis a Vis y La Casa de Papel habéis aprendido la lección, así que renovadme ya esta serie #CuerpoDeÉlite13 — Sara M. Prieto (@SaraMSeyfried) May 8, 2018

El final, sin duda, dejó buen sabor de boca entre sus seguidores. Y es que todas las parejas posibles mostraron su amor. Pero también quedaron tramas abiertas como la de ‘Carreño’ tras descubrir al ‘Cuerpo de élite’.