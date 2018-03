Como cada martes, desde hace ya tres, ‘Ven a cenar conmigo’ emitía una de las entregas con famosos. Tras las cenas de Lucía Etxebarría y Rappel, era Víctor Janeiro el que abría su casa. El torero tenía que preparar la cena para sus compañeros. Y aunque no lo hizo mal, el adjetivo generalizado fue el de “cutre”.

El hermano de Jesulín de Ubrique no se complicó y realizó un menú con ensalada, huevos fritos con patatas y, de postre, panacotta. Aunque gustó a sus comensales, éstos les criticaron la simpleza de su cena.

Una crítica generalizada también en Twitter. De nuevo el hastag del programa se hizo trending topic, demostrando que la edición con famosos de ‘Ven a cenar conmigo’ engancha.

El menú de Víctor lo puedo hacer yo e incluso mejorarlo 🤣#VenACenarJaneiro — ⇝ΛĐя¡αи⇜ (@AdryanDZ) March 7, 2018

Surtido de frutas del bosque compro dos regalices rojos y tres moras negras en el kiosko de la esquina, que cutre eres macho. #VenACenarJaneiro — Jordi Tirano🤘💀 (@Jordypainting) March 6, 2018

Pues direis que es muy cutre el huevo con patatas pero está riquisimo! #VenACenarJaneiro — Totó Chanel (@TotoChanl) March 6, 2018

En serio una ensalada cutre en la edición Gourmet? #VenACenarJaneiro — Raúl Santana (@Lito_Santana) March 6, 2018

Que se presenta a un concurso de cocina y les pone una ensalada cutre, pero chico!!! JAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAAJAJAAJJAJA #VenACenarJaneiro — LorenaVanDerWoodsen (@Lorenamg5) March 6, 2018

Y si la sencilla cena fue muy comentada, no menos lo fueron los comensales. Sobre todo, de nuevo, Lucía Etxebarría. La escritora machacó hasta la saciedad a Rappel para que éste le regalara una túnica. Tras conseguirla y ponérsela, se la quitó porque “estoy sudando y la puedo estropear”.

Lucía no dudó tampoco en pedir a Víctor una botella de aceite. Muchos se preguntaron qué le pedirá a Obregón en la próxima cena.

Gochoneando de todos… me das una tùnica? Me das aceite? Me das un leuro?😨😨 cutre cutre… #VenACenarJaneiro — NueveMarta (@NueveMarta) March 6, 2018

#VenACenarJaneiro

Vender una túnica de Rappel en Wallapop …cutre versión Máster! — Danko747 (@Danko1210) March 6, 2018

Aunque los toros tuvieron mucho protagonismo, sin que llegara la sangre al río entre Víctor y Lucía, el sexo fue el tema más controvertido. Curiosamente, fue el momento de más tensión y debate en la mesa.

Lucía contaba que siempre ha ligado más con mujeres porque “a los hombres no les gusta una mujer que esté en una posición intelectual más elevada que la suya”. Tanto la escritora como Ana Obregón reconocían no necesitar el sexo para vivir. En cambio, Rappel y Víctor aseguraron no poder vivir sin él.

La conversación fue subiendo de tono, en parte por el título del postre de Víctor: ‘Mi primera vez’. Los cuatro famosos de ‘Ven a cenar conmigo’ terminaron contando su primer beso y su primera relación sexual. Algo que no gustó a todos en Twitter por la manera en la que lo preguntaron.

CON QUÉ EDAD ROMPISTE EL PRECINTO. ¿Se puede ser más puto cutre y bestia? #VenACenarJaneiro — Srta. Lápida por gloria y gracia de EA. (@Srta_Lapida) March 6, 2018

Le han preguntado por su primera vez sexual y dice que es traumática …pero hacer la gracia que es muy gracioso claro que sí… #VenACenarJaneiro — Cuenta Cosas (@tvcosasymas) March 6, 2018

"Suena a la primera vez que di un besito, la primera vez que mmm… " Ana Obregón DIOSA!!!! #VenACenarJaneiro — Martin 🏳️‍🌈 (@MartinRuijmgaar) March 6, 2018

Récord

Con esta tercera entrega, la edición gourmet de ‘Ven a cenar conmigo’ batió récord de audiencia. El programa anota su mejor dato de cuota de pantalla, como han recogido en redes sociales. El espacio logra un 8,9% de share y una media de 1.490.000 espectadores.