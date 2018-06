Los casos de acoso en el Mundial a reporteras se suceden casi a diario. Por eso, María Gómez plasmaba su denuncia este miércoles en un vídeo para Mediaset. Aprovechando su participación en BeMad, la reportera hacía un alegato y reconocía que, muchas veces “tenemos miedo”.

En apenas diez días de Mundial, han circulado por redes sociales decenas de vídeos con ejemplos de acoso. Tanto a periodistas como a aficionadas. María Gómez denunciaba la situación que sufren las reporteras en sus conexiones en directo o en las grabaciones de reportajes y entrevistas.

“De pronto se abalanzan sobre nosotras o intentan darte un beso mientras estás trabajando. En los momentos en los que hay aficionados directamente se produce una avalancha y tienes miedo de que vaya a pasar cualquier cosa”, comenzaba María Gómez.

La periodista recordaba que tanto ella como su compañera Cristina hacían las conexiones “desde la calle al principio”. “Dejamos de hacerla porque un día un listo se nos tiró encima a hacer lo que le ha pasado a una compañera colombiana, a una compañera alemana y a una compañera brasileña que denunciaba así cuando intentaban darle un beso”, contaba la periodista de Mediaset.

Una entradilla que daba paso al vídeo del último acoso a reporteras en el Mundial. La sufrida por la brasileña Julia Guimaraes.

María Gómez recalcaba la petición de Guimaraes al aficionado. Solicitaba que no se lo hiciera a ninguna otra mujer.

“Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. Basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos, no somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos simplemente respeto”, reclamaba María.

“Entendemos la euforia y la alegría, pero basta ya de estas situaciones del pleistoceno”, terminaba María.

En Twitter

Además de su alegato en BeMad, María Gómez recordaba en Twitter lo sucedido. La periodista aseguraba que los “maleducados, machistas e irrespetuosos son unos pocos”. Y alababa que la “mayoría de la gente tiene sentido común y rechaza este tipo de actitudes”.

También aseguraba, no obstante, que “queda mucho por hacer”, pero que “hay mucho camino hecho”. Y terminaba agradeciendo los mensajes de apoyo.