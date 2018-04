Más de 33.000 euros en hoteles y dietas, 50.000 euros en servicios de productora o 17.500 en comentarista y coristas. Los gastos de Eurovisión 2016 han salido ya a la luz. Ha sido el tuitero Stéphane M. Grueso el que ha compartido la factura completa. Y es que ha sido él quien ha conseguido que TVE tenga que hacerla pública.

Fue en noviembre de 2017 que el Tribunal Supremo obligó a RTVE a hacer pública la factura de Eurovisión 2016, donde Barei se dio un buen batacazo. Gracias a la Ley de Transparencia, aunque dos años después, se ha podido saber que la factura alcanzó los 445.235,86 euros. Un precio que superaba en más de 48.000 euros lo gastado el año anterior, con Edurne como representante.

En su publicación, Grueso comparte el desglose de los gastos. Divididos en 15 conceptos diferentes, los costes muestran lo mucho que cuesta emitir la final y las 2 semifinales. Y es que sólo en pagar a la UER, TVE gastó 293.304,21 euros.

Llama la atención gastos como los de transporte con conductor, que suma 4.120,34 euros. También los de dietas y alojamientos (33.534,23 euros), los de servicios de productora (50.000 euros) o los de gastos de invitados (2.932 euros).

La factura completa refleja también los 2.607,10 euros de repuestos de material de oficina. También los 9.065 euros del alquiler de una cabina de comentarista y los 3.025 euros en asistencias técnicas.

Hasta 24.464,95 euros tuvo que gastar TVE en la transmisión internacional. Y más de 2.740 euros en transporte de personal.

Entre los precios más bajos de la factura los taxis (823,41 euros), el transporte pesado (409 euros) y el transporte de mercancías (208,53 euros).

#TRANSPARENCIA Tras casi dos años de trámites, dos reclamaciones y un juicio después, @rtve me entrega los costes de producción de EUROVISIÓN de 2016. Gracias @ConsejoTBG por defender mis intereses (y los de todas y todos) Aquí el documento completo: https://t.co/EFavUfNY7r pic.twitter.com/lACJvH8GHQ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) April 9, 2018

En su perfil en Twitter, Stéphane M. Grueso agradece el papel del Consejo de Transparencia, que ayudó a dar a conocer estos datos.

Como respuesta, algunos aseguran que no sale tan caro. Otros se quejan de que hayan pasado dos años. Y hay quien reclama que se ofrezcan los datos sin necesidad de acudir a juicios.

Eurovisión 2016

Los más de 445.000 euros se emplearon en llevar a Barei hasta Estocolmo (Suecia). La cantante se presentó con ‘Say Yay’, una canción íntegramente en inglés. Algo que no había sucedido nunca con representantes españoles.

Tras su actuación, con una caída que muchos creyeron real (aunque formaba parte de la coreografía), Barei quedó en el puesto 22 de un total de 26. Lo hizo en un festival que ganó el ruso Sergey Lazarev con ‘You are the Only One’. La española se dio un batacazo que muchos ya habían pronosticado.