Implacable, duro y con autoridad. Así se ha mostrado Lorenzo Caprile en el estreno de ‘Maestros de la costura’. El diseñador es ya la gran revelación del programa y se convierte en el jurado que más quebraderos de cabeza va a dar a los concursantes pero que mejores críticas ha logrado de la audiencia.

Aunque aún queda mucho por ver de ‘Maestros de la costura’, pero Lorenzo Caprile ya ha sido bautizado como ‘el Risto Mejide’ de la aguja. Y es que no dio puntada sin hilo ni pasó ni una a los 12 concursantes. Un carácter que mostró ya desde el principio.

Especialmente duro se mostró con Eduardo. Ya en la primera prueba y ante las ironías del concursante al ver que su cremallera no subía, Caprile le contestaba: “A mí no me hables así que podría ser tu padre o tu abuelo”.

“Esto no es un programa de humor. Aquí se viene a trabajar. y no me vuelvas a contestar… Eres un concursante por mucho que seas amigo de Pepa La Terremoto”, volvía Caprile ante la risa incontrolable de Eduardo. Y es que este recién licenciado en diseño de moda mostraba cómo la artista había llevado algunos de sus vestidos.

En la segunda prueba, la cosa no fue mejor. Lorenzo Caprile volvía a echar la bronca a Eduardo en particular y a los dos equipos en general. “Entérate. Pero como has estado por aquí, por allá, de cancaneo”, le decía al concursante en un momento dado.

Irónico se mostraba después al hablar de la “inteligencia abrumadora” que se necesita en un taller para vigilar la plancha o para dar alfileres.

Y como no hay dos sin tres, en la tercera prueba Lorenzo Caprile la volvía a tener con Eduardo. “Yo seré mucho del barrio de Salamanca y tú llevarás una camiseta con una fotografía tuya en pelotas, pero no has arriesgado nada. A mí no me impresionas con unas tetas fuera”, le dijo.

Elogios en Twitter

Pese a ello, Lorenzo Caprile se llevó grandes elogios en Twitter. Los usuarios de la red social le nombraron ya como la gran revelación de ‘Maestros de la costura’ y alabaron sus críticas y manera de proceder.

Graciasssssss, Caprile es lo mejor del programa #MaestrosDeLaCostura y tb la corta aparición de @AnaLocking y cuando Caprile me dice en la entrevista lo del disfraz de "guarrillos" qué te parece??? — Carmen Duerto (@cduerto) February 13, 2018

Me he enamorado de Lorenzo Caprile. Lorenzo, llámame y , si eres tacaño, tengo WhatsApp #LorenzoCaprile #MaestrosDeLaCostura — josep ballester (@josep_jsp) February 13, 2018

#MaestrosDeLaCostura se aleja de #ProjectRunway para ser más #MasterChef (español) de la costura. Puntos a favor:

– Jurado compensado y natural con un Caprile excelente desde el min.1.

– Papel más activo y mejor hilado de la presentadora en el juego. @raqsanchezsilva lo borda. — Ricardo Saavedra (@ricard_saavedra) February 13, 2018

Caprile, jamás ser tan educado resulta tan cruel, la magia del lenguaje#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/rgswkXan2C — le comandant (@lecomandant1) February 13, 2018

Me está gustando bastante #MaestrosDeLaCostura Lorenzo Caprile lo más y tal y como es en persona. Pero no entiendo cómo acaban los programas tan tarde 🙄 — Valle Higueras (@vallecope) February 12, 2018

Fan de Caprile y sus frases #MaestrosDeLaCostura — Miyube★ (@Miyubero) February 12, 2018

Muy Fan de Lorenzo Caprile!! " Seré muy clasicorro, muy barrio de Salamanca, pero a mi no me vais a sorprender por ver una 🍐🍐 al aire" 🤣🤣🤣🤣🤣 #MaestrosDeLaCostura — Cristina Reyes (@cristinareyesro) February 12, 2018