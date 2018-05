A lo largo de las nueve temporadas de ‘The Walking Dead’, las bajas han sido muchas. La muerte de muchos de los personajes ha conmocionado a los fans de la serie. Pero nada comparado con el anuncio de Andrew Lincoln, el actor que interpreta a ‘Rick Grimes’. Y es que muchos le consideran el alma de la serie, cuyo final vaticinan ya tras la despedida del personaje principal.

Será a lo largo de la novena temporada, actualmente en producción, cuando Lincoln deje de aparecer. Se espera, de hecho, que sólo esté en media docena de capítulos, dejando así la serie a mitad de temporada.

De momento se desconoce cómo se producirá su salida. Lo más probable es que su personaje muera, como ya ha sucedido en otros casos. Una despedida muy acorde, además, a ‘The Walking Dead’.

Nada más conocerse la noticia, los fans de la serie han vaticinado ya la muerte de la misma. Sin su personaje principal, parece complicado que pueda continuar en AMC.

Se va Andrew Lincoln de #TheWalkingDead , es el inicio del fin de una serie que se estanco desde hace unos años … — La ducha 🚿🛁 (@duchafria_liz) May 30, 2018

Acabo de leer que la temporada 9 de TheWalkingDead TWD será la última en la que participará Andrew Lincoln (Rick). Mira que las últimas temporadas están siendo flojas de narices y creo que necesita un gran cambio la serie pero, ¿Quedarnos sin el protagonista y seguir sin él? pic.twitter.com/tDVpOJCV6t — Claudiacritic (@Claudiacritic) May 30, 2018

Sin Andrew Lincoln no hay TWD. He dicho. @WalkingDead_AMC — Juan💯 (@AracilJuan) May 30, 2018

Si esta serie ya no tenía tanto éxito como antes, ahora que Andrew Lincoln se va, se viene a pique de una 🙄 — Bel Macabate ⚯͛ (@bel_macabate) May 30, 2018

Andrew lincoln no es un simple actor en the walking dead, andrew lincoln ES the walking dead y si él se va, la serie se acaba le duela a quién le duela — carolina⚘ (@twdmystory) May 29, 2018

Andrew Lincoln y Rick Grimes son quienes llevan adelante The Walking Dead, ELLOS SON THE WALKING DEAD, si Andrew deja la serie, con todo el dolor de mi alma, TERMINENLA YA — mica loves lauren (@wondercohan) May 29, 2018

siempre pensé “fua, el día que the walking dead termine, andrew lincoln desaparece de mi vida” ya que no tiene redes sociales y no tiene *por ahora* más proyectos actuales. siempre tuve miedo a que ese día llegara, y hoy llegó. díganme exagerada pero no estoy bien. — cami loves andy (@clutterfuckandy) May 29, 2018

⚠️¡¡Andrew Lincoln abandonará #TheWalkingDead en la Temporada 9!!⚠️ Sin duda podríamos estar hablando del final de la serie… pic.twitter.com/tjZ0D3kbg1 — Stranger News (@StrangerNews11) May 29, 2018

No puedo imaginarme The Walking Dead sin Andrew Lincoln interpretando a Rick Grimes porque SIN ESE HOMBRE no existe la serie. Así que, si de verdad esta será su última temp, entonces muy a mi pesar, acaben con la serie porque eso de Daryl como líder la van a cagar MÁS — Vee PLEASE SAVE RICK GRIMES (@jeffreymxrvel) May 29, 2018

Si Andrew Lincoln se va de The Walking Dead la serie no sera lo mismo, no valdra la pena verla; porque Andrew Lincoln no es parte de The Walking Dead, Andrew Lincoln es The Walking Dead. — Star Lord. (@RedondoYender) May 29, 2018

¿’Daryl’ protagonista?

La marcha de Andrew Lincoln abre un nuevo panorama en ‘The Walking Dead’. Mientras los fans auguran ya la muerte de la serie, los productores parecen apuntar a otros caminos.

El más probable, que sea ‘Daryl‘ ahora el protagonista absoluto. El personaje interpretado por Norman Reedus es uno de los más queridos por los seguidores. Y junto al de ‘Rick Grimes’, uno de los que más peso tienen en la ficción.

Con el paso de las temporadas, ‘Daryl’ ha ido copando más protagonismo. Y podría ser un candidato perfecto para continuar la historia ante la ausencia de Lincoln. Los productores, además, quieren mejorarle el contrato, a fin de evitar su marcha.

AMC también se enfrenta al final de contrato de otros actores destacados. Entre ellos, Danai Guirira, que interpreta a ‘Michonne’, o Lauren Cohan, ‘Maggie’. Ésta última, de hecho, sólo aparecerá en seis capítulos de la novena temporada.