Competía contra ‘Factor X’ y ‘Fariña’ pero ‘La otra mirada’ conquistó a la audiencia. El estreno de su primer capítulo fascinó en Twitter, donde fue trending topic mundial durante su emisión. Muchos destacaron el feminismo y los personajes de mujeres, que lo son todo en la serie. Otros, la factura y los guiones. Pero nadie quedó decepcionado. Pese a no tener la promoción que otras series, ‘La otra mirada’ parece que entusiasma.

Protagonizada por Macarena García, que se llevó muchos de los aplausos, Cecilia Freire, Patricia López Arnaiz y Ana Wagener entre otras, ‘La otra mirada’ lograba una inmejorable crítica unánime.

Y lo hizo desde el primer segundo. La escena que abrió ‘La otra mirada’ ya cosechó grandes críticas y aplausos. Con el discurso de una de las protagonistas, la serie dejó claras sus intenciones desde el principio. Algo que muchos agradecieron.

Tras animar a otros a ver ‘La otra mirada’, los espectadores que comentaron la serie en Twitter agradecieron a TVE el mensaje feminista de la ficción. Muchos se sorprendían de que la cadena pública apoyara este proyecto. Aunque otros reclamaban que precisamente era el ente el que más razones tenía para ello.

#LaOtraMirada1 No ha podido gustarme más el primer capítulo. Ya era hora de que se apostara por una serie cuyo tema principal es el feminismo.

pues el primer capítulo me ha encantado, me encanta la forma en que lo han enfocado, los outfits damn, que todos los personajes sean mujeres y que la serie realmente sea integra sobre feminismo #LaOtraMirada1

Pero si el feminismo protagonista fascinó en Twitter, no menos fueron las interpretaciones. Macarena García en especial se llevó la mayor parte de los aplausos. Pero también lo hicieron las actrices menos conocidas que forman parte de la Academia de señoritas.

La ambientación, los guiones y la cuidada factura de ‘La otra mirada’ también fue muy aplaudida. Bajo un hastag, además, que no solo fue TT sino que demostró la buena acogida de la serie entre la audiencia.

He de decir que #LaOtraMirada1 es una de las mejores producciones que he visto en mucho tiempo. Me encanta lo cuidado que está todo. @laotramiradatve

— Dave (@realtanamara) April 25, 2018