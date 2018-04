👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤗🤗🤗🤗🤗🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈SEGUNDA TEMPORADA DE @maestroscostura !!!! VAMOSSSS!!! ¡Qué notición! ¡Qué Alegría!!! #modaespañola @maria_escote @palomospain @lorenzocaprile @shineiberia GRACIAS @la1_tve !!!! Bravo equipo!! Lo hemos conseguido!!!

A post shared by Raquel Sánchez Silva oficial (@raquelsanchezsilva) on Apr 25, 2018 at 4:55am PDT