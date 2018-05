Eric se presentó a ‘Factor X’ como un español latino. Cantante de reguetón, no dudó en cantar su tema en playback. El artista llegaba desde Toledo con su padre, que a la vez es su mánager. Eric se presentaba como cantautor y elegía una canción propia, ‘Miénteme’, para presentarse ante el jurado. Pero la pista musical ya llevaba voz. Una trampa que enfadó a muchos en redes sociales.

Laura Pausini y Fernando Montesinos no tardaron más que un par de segundos en darse cuenta de la trampa. Eric no tuvo que hacer lo mismo que el resto de aspirantes. No tuvo que cantar en directo. Y la ventaja era obvia. El programa intentó hacer ver que nadie sabía que traía un playback. Pero no coló ante los espectadores.

Tras su actuación, el guión de ‘Factor X’ quedó más patente que nunca. Xavi Martínez reprochaba a Eric no haber mirado al jurado en ningún momento. Y Montesinos le preguntaba por el playback. “Yo he traído mi canción”, contestaba el aspirante. “Si quieres te la canto a capela”, decía.

“¿Sabéis cuál es el problema? Que tengo un problema con mi productor que no me pudo devolver la base”, se explicaba ante el jurado. “El problema es que nos la has intentado colar”, le respondía Montesinos. El jurado le recriminaba que no hubiera avisado antes.

Sin embargo, lo que parecía un ‘no’ de libro se convirtió en un pase de fase. Xavi pidió a sus compañeros que no se fijaran en ese “detalle” y valoraran el resto del conjunto. El locutor votó no, aunque Laura, Risto y Montesinos le dieron un sí. Este último algo forzado.

Comparaciones odiosas

En Twitter, el sí a Eric enfadó a muchos. No por el hecho en sí de haber pasado de fase sino por haber descartado a otros muchos. E incluso por no haberse llevado una buena bronca como sí soportaron otros aspirantes con más talento que él.

#FactorX5 pasan al "puertorriqueño" y ahora quieren ser exigentes… 🤣🤣🤣

Que vergüenza de programa — Eric Ferrandiz (@EricFerrandiz) May 9, 2018

#FactorX5 vamos a ver…habrán despedido a los realizadores de casting no?

Esta gente como puede estar en la tele y tanta gente con talento en las calles… @FactorXTV @ristomejide @LauraPausini — Eric Ferrandiz (@EricFerrandiz) May 9, 2018

A ESTA MUKER EDUCADA Y QUE HA CANTADO NORMAL LE DECIÍS QUE “NO” Y EL TIO ESE QUE VENIA CON EL PLAYBACK DE CASA LE DAÍS 4 “SÍ” … Como se entiende…, que vengan los angeles y me lo cuenten #FactorX5 — GERY (@Gtarri22) May 9, 2018

El criterio de @ristomejide es que al que hace playback le dice que si y al grupo que canta super bien le dice que no… #FactorX5 — Jose (@j0s3l1t091) May 9, 2018

#FactorX5 ¿Nadie dice nada del que se presenta con un playback y PASA? Hola? ¡Es como presentarse con chuletas a un examen y las plantas encima de la mesa! — RR (@rraqcb) May 9, 2018

– Os voy a dar un voto de confianza. Es un NO.

+ Has venido con un playback? Es un SI.

🤔😂

#FactorX5 — Alex RH ® 🎗 (@AlexRauHer) May 9, 2018

#FactorX5 Viene un tio a cantar reggaeton con playback que no sabe ni cantar le da 3 si viene un grupo de 5 que cantan que te cagas y casi se quedan fuera viene gente que sabe cantar y se queda fuera bravo!!!!!!!!!!!!!! got talent pograma que crece a los artistas — Jairo Herrero (@PayToWinBS) May 9, 2018

Estoy de mala ostia. Dejaron pasar a un pavo que ni siquiera cantó que hizo playback en un programa de CANTO y dudan en dejar pasar a estas chicas que tienen muchísimo talento. Esto es de coña, pierden toda la credibilidad. #FactorX5 — Hope 🥀 (@rofrainbow) May 9, 2018