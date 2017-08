Por encima del periodismo, incluso por delante de tener la osadía de repartir carnets de periodista, siempre estará el respeto, la educación y la elegancia. ¡Buenos días a todos! 😊#ElRespetoEstáPorEncimaDeCualquierProfesión

A post shared by Laura Gadea (@lau_gadea) on Aug 8, 2017 at 3:54am PDT