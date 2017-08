Aprovechando que en sólo unos días vuelve ‘El Chiringuito’, Laura Gadea ha querido aclarar su futuro, aunque ya en la última entrega del programa Josep Pedrerol dejó claro que la encargada de leer los mensajes no seguiría la temporada que viene.

Una despedida muy fría que se convirtió en lo más comentado del programa, por las caras de la propia Laura Gadea y su actitud al ver cómo Pedrerol la despedía en directo. Pese a que todo parecía idea del director de ‘El Chiringuito’, ahora la encargada de leer los tuits ha querido dejar claro que “no me han despedido”.

Os habéis preocupado por mi futuro profesional, os cuento un poquito aquí… y sobre todo daros las gracias por el apoyo y cariño recibido siempre! 😊 A post shared by Laura Gadea (@lau_gadea) on Aug 3, 2017 at 9:49am PDT

Muy morena, sentada en un sillón de mimbre en mitad de un jardín, con la mejor de sus sonrisas y con un vestido corto y escotado en croché blanco, Laura Gadea comenta que muchos le han preguntado por su futuro en ‘El Chiringuito’, aunque ya quedó claro en el último espacio.

“No voy a continuar (…) Pero en contra de las informaciones que han salido diciendo que me han despedido, pues no, lo siento, no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación”, dice Laura.

Optimista, la periodista asegura que se queda con lo mejor de su paso por el programa, aunque la frase escogida bien hace pensar que no todo ha sido un camino de rosas en su paso por ‘El Chiringuito’: “Intento ser positiva y prefiero quedarme con lo mejor”.

Laura Gadea, en su vídeo, compartido en Instagram y en la red social Vippter, también agradece a sus seguidores el apoyo y los mensajes y se despide asegurando que tiene varios proyectos encima de la mesa que irá contando poco a poco en sus redes sociales.

Algunos de sus seguidores en Instagram le deseaban un buen verano y un buen futuro profesional, siendo la mayoría los que se alegran de que no renueve en el programa, al que critican por su “machismo”. “Muy valiente mujer aguantando a esos payasos 6 días a la semana”, o “me parece bien que no renueves con los machistas esos”, eran algunos de los comentarios que se podían leer al respecto. Otros, le hacían ver que no había sabido sacar toda su simpatía en pantalla durante los meses en los que ha permanecido ejerciendo su labor en el espacio.