Amaia y Alfred se ganaron el billete a Eurovisión 2018 con su historia de amor. Y no sólo porque su relación haya conquistado a los espectadores y votantes, sino porque ‘Tu canción’ no es más que el reflejo de lo que han vivido a nivel personal en la Academia de ‘OT’. Así lo demuestra la letra completa del tema, que reproducimos al final.

En una primera actuación, Amaia y Alfred conquistaron a la audiencia. La pareja creó magia en el escenario y dejaron clara su relación de amor. Emocionaron hasta la lágrima al compositor de ‘Tu canción’, Raúl Gómez, quien por fin podrá ir a Eurovisión después de intentarlo en varias ocasiones siendo él el intérprete de sus propias creaciones.

El éxito de Amaia y Alfred era inmediato. Sus dos actuaciones, -una en una primera ronda y otra en una segunda de votaciones-, arrasan en YouTube. Así, a estas horas, acumulan ya más de 94.000 reproducciones en la primera y más de 63.000 en la segunda, sólo contando las del canal oficial de ‘OT’ en el portal de vídeos.

A pesar de que la primera ya gustó, fue la segunda actuación de Alfred y Amaia la que terminó por decantar las votaciones, llevándose un 43% del total. La pareja se mostró más ‘suelta’ y cómoda en el escenario. Por momentos, ‘se olvidaron’ de que estaban en el escenario ante millones de personas y crearon una atmósfera sólo para ellos dos. Una complicidad que les hizo alzarse con la victoria en la gala.

Además, y ante las peticiones del público, no dudaron en culminar su actuación con un beso en los labios que terminó por desatar la locura.

Letra completa

“Nunca llegué a imaginar

Que viajar a la luna sería real

Lo pones todo al revés

Cuando besas mi frente y descubro por qué

Ya no puedo

Inventarlo

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh

Sé que en ti puedo encontrar

Esa voz que me abriga si el tiempo va mal

Todo es perfecto si estás

A mi lado creando una nueva ciudad

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo por primera vez

Ya no puedo

Inventarlo

Solo quiero

Tu canción, oh, oh, oh

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh”.