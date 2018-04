Cristina Pedroche estrenó este viernes en Antena 3 su nuevo programa. Se trata de ‘Top 50: Momentazos de Humor’, un espacio presentado por la madrileña en el que, acompañada de famosos como Santiago Segura, Llum Barrera, Pepe Viyuela y Agustín Jiménez, se repasaron algunos gags y momentos de humor que se han vivido en Antena 3 y en La Sexta en los últimos años.

El programa obtuvo un 10,6% de share y 1.610.000 espectadores, siendo la segunda opción de la noche, por detrás de ‘Mi casa es la tuya’ (11.2% y 1.605.000). El discreto dato es, no obstante, incluso mejor de lo esperado teniendo en cuenta que el Viernes Santo es la noche con menos consumo televisivo del año. Pero, sobre todo, llegar a los dos digitos de cuota de pantalla parece una proeza a tenor de las críticas que Pedroche y su programa cosecharon en Twitter.

En las redes, la práctica totalidad de los comentarios fueron negativos. No gustó ni la presentación de la vallecana, ni sus chistes, ni el formato. Ni siquiera su vestuario, que muchos calificaron más propio para presentar las Campanadas de Nochevieja.

Y es que además la pedroche intentando explicar el chiste que acaba de contar por si no lo habíamos pillado a la primera. No, no nos reíamos porque no hacía ni puta gracia. #Top50Humor

— Amedio (@VicentElviski) March 30, 2018