Actores, directores, cantantes, un torero, una socialité… Hasta 12 son los famosos que se pondrán el delantal y encenderán los fogones para convertirse en ‘Masterchef Celebrity 3’ en unos meses. Aunque el programa no se emitirá hasta septiembre u octubre, TVE comenzará a grabar en unas semanas. Y ya sabe con quiénes. Un casting que ha enloquecido a Twitter y que repasamos, uno a uno.

Mario Vaquerizo: su nombre fue el primero en hacerse público. Después de visitar ediciones anteriores vips o junior, el marido de Alaska se pondrá al otro lado para ser él quien cocine. Aunque no se le demasiado experto en el tema, su fichaje ha sido de los que más han gustado en Twitter. Y es con él, el humor y la diversión están asegurados.

Llevar a Mario Vaquerizo a #MasterChef es como poner a "Joselito" de pivot: te vas a descojonar, pero no pidas resultados.

Yo solo me pregunto cuánto vamos a disfrutar de Mario Vaquerizo!! Jajajaj #MeEncanta

Boris Izaguirre: todo un showman, sabe bien cómo hacer televisión. El venezolano, amante de la comida, sorprenderá con sus dotes culinarias. Será uno de los que pueda poner la nota internacional y optar por platos típicos de su tierra, Venezuela.

Dafne Fernández: la actriz, embarazada de su primer hijo, asume el reto de ‘Masterchef Celebrity 3’ con mucha ilusión. Tendrá que compaginar su estado con el estrés de las cocinas. Quizá su amigo Miguel Ángel Muñoz, -ganador de la primera edición y compañero en ‘Un paso adelante’-, le haya dado algún que otro consejo.

A por ellos Dafne!! Ahora toca aprender a desenvolverse con un montón de utensilios raros y hacer las mejores "esferificaciones".. que yo no sé por qué no les llaman "pelotillas", al aroma de tal y de cual.. 😉

Muy buen casting. Pero Dafne no está embarazada?

Ona Carbonell: al igual que Saúl Craviotto el año pasado, la nadadora es, a priori, la menos conocida. Por eso, puede ser la que más sorpresas ofrezca. Tras triunfar en las piscinas con la natación sincronizada, está dispuesta a hacer lo propio con las ollas. Muchos están convencidos de que puede ser ella la ganadora.

Antonia Dell’Atte: la italiana, que tiene pendiente de estreno la edición gourmet de ‘Ven a cenar conmigo’ es espectáculo puro. Seguro que no pasa desapercibida y traerá de cabeza al jurado. Así lo vaticinan algunos, que esperan que junto a otros concursantes, aporte el humor a esta edición.

El cásting de la T3 de #MCCelebrity me parece ESPECTACULAR!!!

María Castro: la actriz cambia el escenario por la cocina y se posiciona ya como una de las grandes favoritas. La gallega está dispuesta a demostrar todo lo que sabe y a aprender aún más si cabe.

Huyyyyyy esta edición promete!!!! Sin duda me quedo con Mario Vaquerizo y María Castro! 👏 pic.twitter.com/PtHMYBJdTi

Santiago Segura: el director se embarca en otro reality tras arrasar en dos ediciones de ‘Tu cara me suena’. El humor con él está asegurado y muchos esperan que de el mismo juego que en el programa de Antena 3. Algunos incluso le retan ya a que se encare con el jurado.

Iván Massagué: saltó a la popularidad con ‘El Barco’ donde, curiosamente, hacía de ayudante de cocina. El actor, que participa actualmente en la serie ‘Benvinguts a la familia’, tendrá que demostrar que tiene el mismo talento para la interpretación que para los fogones.

Qué maravilla que Iván Massagué vaya a estar en masterchef me parece un pedazo de actor y esta super infravalorado.

Me sobran Lomana y Antonia Dell'Atte. ¿Preferidos? @SSantiagosegura claro. E Iván Messeguer.

Xuso Jones: el cantante es el más joven de esta edición de ‘Masterchef Celebrity 3’. Tras arrasar en ‘Tu cara me suena’, vuelve a un reality, esta vez para intentar ganar entre cazuelas.

Xuso Jones sin duda alguna ! Es buena gente , gracioso y humilde ! Lo va a petar y no me lo perderé! ❤️

Paula Prendes: la presentadora y actriz, que ya visitó alguna de las ediciones, quiere dar un paso más en su carrera. Quizá algo se le quedó de su paso por el programa ‘Cocineros al volante’.

Óscar Higares: después de sorprender a todo el mundo con su habilidad con la aguja en ‘Maestros de la costura’, el torero está dispuesto a demostrar que también es un cocinillas. Polifacético donde los haya, -también participó en ‘Mira quién baila’-, puede ser una de las grandes sorpresas de la edición.

Carmen Lomana: aunque a priori a la socialité no se le ve muy ducha en el arte culinario, podría ser una de las que más sorpresas de al jurado. Muchos están deseando verla metida entre fogones, sudando por sacar la comida adelante.

Vas hacerlo genial!!! Carmen… me encanta el equipo que os habéis juntado. No me lo voy a perder 😘

