“Maricones de mierda”. Esa era una de las lindezas que dedicó la semana pasada Luis del Val a la carroza LGTBI de la cabalgata de Reyes del barrio madrileño de Puente de Vallecas en su comentario diario en el programa ‘Herrera en Cope’. Entre otras cosas, el periodista decía que gracias a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, “los niños podrán a ser maricones desde las edades tiernas”.

“Se equivocan gravemente en el Puente de Vallecas y en vez de los Reyes Magos van a ir ‘drag queens’ de Reinas. Melchor va a ser un travesti, Baltasar la tortillera y Gaspar, muy hormonado, irá enseñando las tetas. Los de Orgullo Vallekano que van a ensuciar la fiesta, en vez de ser ellos gays, son maricones de mierda“, señalaba.

Sus palabras, además de provocar un terremoto en Twitter, con centenares de críticas, provocaron que el Observatorio contra la LGBTfobia le denunciara ante la Fiscalía por “la difusión de un discurso de odio y discriminación”.

Ahora, una semana después, Luis del Val ha respondido a la polémica, pero lejos de zanjarla, la ha avivado aún más. Aunque dice “es posible” que se equivocara al ser “burdo”, llama “totalitarios” a los gays y lesbianas y critica la reacción de los que le han criticado, a los que se refiere como “multitud sectaria”, “pandilla canalla” y “corte gallinácea”.

Ésta es la copla íntegra de Luis del Val en el programa ‘Herrera en Cope’ de este lunes:

“He escrito en la dictadura

He escrito en la democracia

Y tuve algunos problemas con Franco

y aquella patria donde hasta era sospechoso incluso dejarse barba

Pero nunca imaginé

ni aun creyendo en los fantasmas

que son más totalitarios algunos gays y lesbianas

Que quieren que ya me muera

que me muelan a patadas

que esté en prisión enseguida porque soy una alimaña

Que ha ofendido a un colectivo con tan grande suspicacia

que considera que es crimen no opinar como ellos mandan

Cuatro artículos redacto en las tareas diarias

lo que hacen treinta cuartillas que escribo cada semana

Y es muy posible que, a veces, sin pensar meta la pata

Y he criticado a los Reyes, a ministros y a la banca

Pero nunca suscité tanto odio y tan mala baba

cuando me opuse firme que fuera en la cabalgata

un drag-queen que, además, hace un año

confesaba que Navidad le produce el odio y la repugnancia

Y me equivoqué, es posible

Fui burdo al calificarla

Nunca insulté al colectivo y en la rima se constata

Mas al ver la reacción de una multitud sectaria

que ya me condena a muerte por haber escrito en sátira

que quiere que me golpeen en cuanto salga de casa

porque es que yo incito al odio

Os pregunto, gays, lesbianas,

¿de verdad os representa esta pandilla canalla que quiere que me atragante,

que me asfixie la garganta

para lavar esa ofensa que ellos dicen que es muy clara?

¿Estáis de acuerdo con ellos?

¿Así son los camaradas que predican gran respeto para los gays y lesbianas

pero condenan a muerte por unas rimas livianas?

Muy suave es esa piel que tan poquísima aguanta

Y muy cobarde resulta la persona agazapada

que usa los anonimatos y vierte cosas malvadas

contra mí y una familia que no conocen de nada

Ya nos lo dijo hace tiempo Mariano José de Larra:

“Escribir aquí es llorar”

Y se refería a España

Franco no me hizo callar con sus censores de guardia

No voy a quedarme mudo por la corte gallinácea que

escondida, entre las redes, quieren matarme sin falta

Porque ahora, como entonces, estaré dando la cara”.