Sofía tiene claro que Hugo está en ‘Supervivientes’ por ella. Y no le falta razón. Pero muchos son ya los que se están cansando del machaque al que la navarra está sometiendo a su exnovio. Otros, en cambio, siguen defendiéndola. Pero, ¿es héroe o villana? Visto lo visto en ‘Tierra de nadie’ este pasado martes, quizá más lo segundo.

Y es que, encerrada en dos metros cuadrados a modo de castigo, está llevando el machaque a Hugo al extremo. “Aquí la que manda soy yo”; “todo lo que me salga del coño hoy a hacer”; “eres el esclavo y que me tienes que hacer todo”; o “voy a machacarte hasta que abandones” son algunas de las ‘perlas’ que Sofía soltó a Hugo.

Frases que a más de uno le hubieran costado la expulsión. Pero que a otros les parece normal por el pasado que Hugo y Sofía comparten.

Castigada junto a Raquel Mosquera y Melissa por no esforzarse en las pruebas, Sofía depende de Hugo para todo. ‘Supervivientes’ ha querido así explotar la relación (o ausencia de ella) entre ambos.

“Tienes que hacer lo que yo necesite, y ahora necesito que te calles la boca porque tienes una voz feísima y superdesagradable”, le dijo en otra ocasión. Mientras tanto, el extronista de ‘MYHYV’ tuvo que aguantar el tipo.

De nuevo Sofía se convertía en protagonista indiscutible de la nueva entrega de ‘Supervivientes’. Las redes, sin embargo, ya no tienen tan claro que tenga que ser ella la ganadora y así lo plasmaron.

#TierraDeNadie6 @Supervivientes si expulsateis a saray por agresión lo más justo sería que Sofía reciba un toque de atención o una sanción por tantos desprecios insultos y faltas de respeto se supone que el programa no debe permitir estas cosas! pic.twitter.com/ge5TvXyvgc

#TierraDeNadie6 Sofia no merece ganar este concurso, está jugando muyyy sucio. Vale q llegue lejos… pero ganar no! No está en GH, y está demostrand ser mala!!

— silvia (@slortiz99) April 25, 2018