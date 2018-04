Mientras que en ‘Masterchef’ las quemaduras y los cortes son muy habituales, en ‘Maestros de la costura’ los concursantes habían tenido suerte. Salvo alguna ‘clavada’ de tijeras o pinchazos leves con las agujas, los participantes estaban saliendo ilesos de las pruebas. Hasta la semifinal. Alicia se cosía un dedo, literalmente, con su máquina en el primer reto de la noche. Su accidente provocaba el horror de Palomo, que reaccionaba con un grito que, sin embargo, divirtió a las redes sociales.

En Twitter, también fueron muchos los que mostraron su desagrado por lo ocurrido, asegurando que les había dado “mucha grima”.

Alicia se encontraba confeccionando un traje para el vestuario de una obra de teatro. Para ello, tenían que utilizar una máquina antigua de coser. Enfrascada en el trabajo y el diseño, y quizá poco habituada a esta máquina, Alicia terminó cosiéndose un dedo. Las cámaras enfocaban perfectamente cómo el hilo atravesaba la piel y la uña de la joven.

La concursante aseguraba que no le dolía pero pedía a compañeros y jurado que le quitaran el hilo. Algo que provocó el horror, en especial, de Palomo. El grito del diseñador fue de lo más comentado en Twitter, donde no se pudieron evitar las risas.

Después de lo de hoy que gane Alicia que menuda puta ama y que par de ovarios. Y menudos cagones Palomo y la Escoté huyendo y no ayudándola… Con tooda la experiencia que tienen nunca les ha pasao a ellos o a alguien de su taller.. No me lo creo #MaestrosDeLaCostura

