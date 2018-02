Aunque comparar ‘Maestros de la costura’ con ‘Masterchef’ es inevitable, lo cierto es que el nuevo programa de TVE enganchó a la audiencia. Una media de 2.350.000 espectadores siguió el estreno del talent de moda, que obtuvo un 17% de share. Datos que le permitieron ser líder sin problemas frente al resto de opciones.

Además, en Twitter, ‘Maestros de la costura’ arrasaba. El hastag del programa se convertía en trending topic desde el inicio del espacio.

Un comienzo en el plató, donde cada uno de los 12 concursantes tenían su propio minitaller con mesa, plancha, maniquí o máquina de coser con los que demostrar su talento y creatividad.

Eugenia Silva se convertía en la madrina de ‘Maestros de la costura’ y asistía a una primera prueba en la que los aspirantes a diseñador tenían que recrear a su manera el vestido que ‘Escarlata O’Hara’ confecciona con unas cortinas.

Una prueba individual, una grupal y una de eliminación componen el programa, que sigue la misma mecánica que ‘Masterchef’. De hecho, las bromas y comentarios al respecto en Twitter fueron muchas.

Po a mí me ha gustado, honestly. Me he reído un montón tanto con el jurado como con los concursantes y el formato me gusta (dejad de quejaros de que es igual que MasterChef porque esa es la gracia hijos de mi vida) #MaestrosDeLaCostura

— 🗝‏ (@fakeskumwolf) February 13, 2018