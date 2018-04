La semifinal de ‘Maestros de la costura’ arrasó en Twitter. Por encima de sus rivales, el programa logró colarse en la lista de trending topic. Y es que en esta entrega pasó de todo. Lo más destacado, sin duda, la elección de sus 4 finalistas y la última expulsión, la de Mahi.

Aunque para llegar hasta ahí, los cinco concursantes que se jugaban el pase a la final tuvieron que pasar por las tres pruebas habituales. Para la primera, tuvieron que confeccionar un vestido de dama y una camisa con pantalón de caballero. Ropa de época para una obra de teatro que terminó con proposición laboral incluida.

Y es que Caprile no dudó en ofrecer a Antonio un puesto. El diseñador se encargará del vestuario para ‘El caballero de Olmedo’ y quiere al concursante con él. “Me encantaría contar contigo”, le dijo. Con semejante piropo, a nadie le extrañó que el participante fuera elegido el mejor de la prueba.

Una elección difícil, pues Alicia también sorprendió al jurado. Sobre todo después de haberse atravesado el dedo con una aguja. La joven vio cómo se cosía el dedo literalmente. Con él perforado, se levantaba de la mesa y pedía la asistencia de un médico para volver a coser lo más pronto posible.

Para la segunda prueba, Antonio ejerció de capitán y eligió a Eduardo como capitán rival. Éste escogía a Luisa para trabajar con él y completaba el equipo Mahi mientras que Alicia se unía a Antonio. Con uno menos, éste último equipo contó con quince minutos más.

Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para rematar a la perfección su trabajo. Aunque los dos grupos lograron crear los tres polos a medida para representantes de las selecciones de hockey sobre hierba, fue Eduardo quien ganó el reto. El jurado ya había adelantado que sólo uno pasaría a la final y que se valoraría individualmente. El diseñador sorprendió con su actitud y se convertía así en el primer finalista de ‘Maestros de la costura’. Una decisión que no gustó a todo el mundo en Twitter.

#MaestrosDeLaCostura "no me lo creo" Eduardo finalista la releche vamos un que ni hizo NADA en fin que menos mal que ya no veo el programa por allí abajo menos mal pic.twitter.com/8dCcJbzPNl

