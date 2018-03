Pese a que ‘La Voz Kids’ sigue dominando la noche del lunes, ‘Maestros de la costura’ mejora esta semana. Por segundo lunes, el reality de moda sube audiencia y sigue marcando en redes sociales, donde los comentarios son numerosos.

La nueva entrega de ‘Maestros de la costura’ empezaba fuerte. Ana y Alicia mantenían una fuerte pelea antes de las pruebas. Era Raquel Sánchez Silva la que tomaba la palabra y reflejaba la división entre los concursantes. “Por un lado están los que se alegran de que haya vuelto Eduardo y por el otro los que no se alegran”, decía la presentadora.

Raquel señalaba directamente a Alicia, que aseguraba que no le molestaba la vuelta de Eduardo ni le impedía seguir aprendiendo. El aludido tomaba la palabra con malicia. “Te diría que no hay dos grupos, hay tres. Gente que somos más afines y luego está Alicia, que va a su bola”, decía.

“Bueno, también tengo amigos, me llevo bien con gente”, contestaba Alicia. Algo con lo que Edu no estaba de acuerdo. Sánchez Silva desvelaba que por un lado estaban Antonio, Eduardo y Mahi. Y por otro Jaime, Ana, Luisa y Pa. “Yo me llevó bien con el segundo que has dicho”, replicaba Alicia. Pero Eduardo volvía a mostrar su desacuerdo. “Ana ha dejado de ser tu hermana, te lo tengo que decir todo”, decía.

A preguntas del jurado, Ana terminaba confesando su malestar con Alicia. Ésta segunda replicaba que habría preferido que se lo dijera en privado. Ambas mantenían entonces una pelea en la que Eduardo también aportaba ‘su granito de arena’ al enfrentamiento.

La pelea provocaba que unos y otros seguidores se pusieran de parte de una u otra.

Alicia de calcuta😂😂😂 y Ana la buenona las dos en realidad son iguales#MaestrosDeLaCostura — james (@Anonymo36522100) March 19, 2018

Encima Alicia es buena compañera y apoya a Ana.. Encima. Alicia eres genial como persona. Como te admiro. #MaestrosDeLaCostura — Marinieves ✌🏼 (@marinievesmg98) March 19, 2018

Eduardo es una metemierda. Alícia es muy buena. Ana una marioneta. Yo soy Luisa y la colleja se la daba #MaestrosDeLaCostura — 15 de Octubre♥ (@cristinachuches) March 19, 2018

Menuda puñalada a Ana por parte Alicia #MaestrosDeLaCostura — Raquel 💙💛 (@FanOT_92) March 19, 2018

Increíble a lo que ha llegado por la envidia @EduardoCostura y me parece muy feo la cizaña que ha metido el programa con el tema de Ana y Alícia #MaestrosDeLaCostura — Ángela Galafate (@AngelaDreamscan) March 19, 2018

Pues a mi me encantan Eduardo y Alicia aunque no se lleven bien, a la único que no soporto es a Ana 😂 #MaestrosDeLaCostura — Adèle 🎺💡 (@AdeleMeLlaman) March 19, 2018

Alicia y Ana tendrían después otro rifirrafe cuando la primera decidió no trabajar con la segunda en la prueba por equipos. Un reto que llevó a la propia Ana, a Mahi, a Antonio y a Luisa a la prueba de expulsión.

Tras el reto, fue Ana la que tuvo que recoger y marcharse de ‘Maestros de la costura’. Un adiós que provocó que el ‘ogro’ Lorenzo Caprile derramara más de una lágrima. Algo que llamó mucho la atención en Twitter.

#MaestrosDeLaCostura con la emoción del jurado en la expulsión, ver a estos emocionados fue un shock, pero más aún al ver a Caprile, y es q casi lloro al verle aguantando las lágrimas. Si es que esta chica se ha debido hacer de querer un montón, y eso se nota. — Mel García (@MelGarcia85) March 20, 2018

Emocionado despido de Ana una aprendiz dulce y humilde , y bravo x nuestros diseñadores Caprile-@PalomoSpain–@Mariaescote han demostrado su lado elegante y humano.#MaestrosDeLaCostura — mariaclaramunt (@mariaclaramun21) March 20, 2018

Caprile me ha ganado a lo largo de los programas. Se me ha partido el alma al verle llorar #MaestrosDeLaCostura — Óscar Lara (@oscarlaraDrovi) March 20, 2018

¿Confirmamos que Caprile es un osito amoroso y tiernin? #MaestrosDeLaCostura — Cloe🐍 (@CloeStein) March 20, 2018

Audiencias

Con todo ello, ‘Maestros de la costura’ logra de nuevo subir esta semana. Aunque sus audiencias no son ni de lejos como las de su estreno, mejora este lunes otra vez. El programa de TVE se consolida en segunda posición, por detrás de ‘La Voz Kids’. Y es que el talent de Telecinco arrasa.