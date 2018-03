Francisco Marhuenda ha pasado en pocas horas de los aplausos a las críticas. Muchos usuarios de las redes sociales se despertaban gratamente sorprendidos con la portada de ‘La Razón’ de este jueves 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, comprometida con la lucha por la igualdad. Sin embargo, el director de este diario lo ha estropeado horas más tarde en Twitter con un comentario sobre la huelga feminista, que ha calificado como “pija”. Además, ha negando que exista discriminación laboral.

“Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer“, señalaba Marhuenda.

Hacen una portada tan bonita y luego la cagas con esa mierda de comentario. No te quieres posicionar pero lo has hecho sin darte cuenta 🙂 ojalá se te vayan todas y pierdas a todas tus buenas periodistas. pic.twitter.com/0k1qJCJKGS

El mensaje del periodista ha cosechado multitud de críticas, entre ellas de una tuitera que le ha acusado de haberle preguntado si tenía novio y haberle advertido de que no podía quedarse embarazada durante una entrevista para trabajar en ‘La Razón’.

Marhuenda lo ha negado y la ha acusado de promocionarse a su costa con “mentiras”. Además, ha asegurado que en ‘La Razón’ llevan naciendo niños desde que se fundó en 1998 y que trabajan tantas mujeres como hombres.

esto no solo es mentira, sino calumnioso. En @larazon_es han nacido niños desde el minuto 1 del año 1998 y aquí tantas mujeres como hombres. #lasperiodistasparamos

no te voy a dar el gusto de promocionarte a mi costa contando mentiras. Los que me conocen saben que eso que dices es un disparate. Es muy fácil comprobar que siempre he trabajado con hombres y mujeres jóvenes por igual #lasperiodistasparamos

