Después de estar de plena actualidad por poner letra al himno, Marta Sánchez visitaba este pasado miércoles ‘El Hormiguero’. Aunque acudía para hablar del concierto por sus 30 años de carrera, sin duda su llamada al orden a Jordi Évole fue de lo más destacado.

En un momento dado, Pablo Motos le recordaba las palabras del periodista. El presentador de ‘Salvados’ había dicho, también en el programa, que Marta tributaba fuera. La cantante no dudó en responder de manera muy clara y mirando a cámara. “Jordi, querido, yo te admiro mucho como periodista”, comenzaba.

“He de decirte que mis flores favoritas son las peonías rosas”, continuaba. “Para que te marques un detallazo de mandarme un buen ramo por metepatas”, decía entre risas. Tras la introducción, Marta explicaba a todo el mundo que tributa en España. “Desde que empecé con 19 años a cantar”, apostillaba.

“Nunca jamás en mi vida he tributado en otro sitio que no sea en mi país”, decía muy seria. “Es más, no solamente tributo aquí si no que todo lo que gano fuera me lo traigo aquí”, seguía. “Y lo tributo aquí, ¿vale?”, puntualizaba muy contundente.

Respuesta de Évole

Poco después de que Marta Sánchez llamara “metepatas” a Jordi Évole, éste contestaba. Lo hacía a través de Twitter, en un breve mensaje. Y tras la mención en un tuit de ‘El Hormiguero’.

El programa compartía un mensaje en el que le decían directamente a Évole que las flores favoritas de Marta son las peonías rosas. Y el presentador de ‘Salvados’ no dudaba en asegurar que le enviaría unas. Eso sí, de momento virtuales. También expresaba su perdón con un breve “mis disculpas”.