Después de intentar competir contra ‘Supervivientes’, ‘Masterchef’ cambiaba esta semana su emisión al lunes. Y no le fue mal. El talent culinario sube audiencia y aprieta a sus rivales. Supera a la serie ‘Allí Abajo’ de Antena 3 sin problemas. Y a ‘La Verdad’ le gana en cuota de pantalla aunque no en espectadores. El adiós de Marina, la guerra entre Oxana y Jordi y la ausencia de Eva González fueron lo más destacado de la noche.

Una sexta entrega que arrancaba por primera vez sin Eva González. La presentadora se despedía en la emisión anterior para dar a luz a su hijo. Aunque la voz en off sigue siendo la de la sevillana, el jurado toma más protagonismo aún para presentar las pruebas y hacer las labores que desarrollaba Eva. Pocos fueron, eso sí, quienes la echaron de menos.

#MasterChef no es por nada, pero no he echado de menos a Eva hasta que pusieron su voz en off explicando los platos.

Eso demuestra que no hace falta presentadora, con los tres cocineros basta, como en las ediciones de Masterchef de otras partes del mundo.

— Lord Darth Sandoval (@DarthSandoval) May 28, 2018