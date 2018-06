La gala de este jueves de ‘Masterchef’ vivió una de sus expulsiones más dramáticas. Por sorpresa, Víctor tenía que abandonar las cocinas. Una decisión que separó a ‘los alcaldes’ y que acabó con el sueño de uno de los grandes favoritos de la edición.

Sofía, -y prácticamente toda la audiencia de ‘Masterchef’-, ya se olía el desenlace desde que el jurado probó su elaboración en la prueba de eliminación. Y no pudo evitar las lágrimas. Casi siempre separados en las pruebas por equipos, esta vez no lograron superar los obstáculos y fueron separados para disgusto de la más joven de la edición.

Se había convertido en el concursante ‘gafe’ de este ‘Masterchef’. Equipo en el que caía, equipo que iba a la prueba de eliminación. Prácticamente ha hecho pleno. Aunque, en esta ocasión, y siendo las valoraciones individuales, muchos vieron injusto que tuviera que ponerse el delantal. Y, mucho más que tuviera que ser el expulsado de la noche.

#MasterChef no me parecio justo que se fuese Víctor, XD oxana es más mala cocinera que todos los que han salido.

Aunque para llegar hasta su expulsión, Víctor tuvo que pasar por pruebas previas. Y su gala parecía ya torcida desde el principio. En el primer reto, cada aspirante tenía que hacer la compra a un compañero. Una manera de que los cocineros saquen sus estrategias a relucir.

Así, mientras Oxana le daba a Ketty una buena cesta, otros como Dani otorgaban alimentos más complicados. El joven dio a Víctor un gran surtido de especias con las que poco pudo hacer.

Tras la resolución, era Ketty la ganadora de la prueba. Su premio, nada menos que el delantal dorado que le daba la inmunidad. Fuera cual fuese el resultado de la prueba por equipos, la cubana se quedaría una semana más.

ketty en la prueba 1: gracias oxana porque me has ayudado a conseguir el delantal dorado ojalá te lo pueda pagar algún día tkkk💞💞💞🌈🐦💐 ketty prueba eliminación: le doy la ventaja a toni porque es mi amigo jejej :p #Masterchef

Para la prueba de exteriores, los concursantes se fueron a Santoña. Ketty se encargaba de hacer los equipos y elegía a Dani como capitán rival. El joven contó con Oxana y Víctor, siendo uno menos. Del otro lado, la propia Ketty con Sofía, Toni y Marta.

Aunque con fallos y obstáculos, ambos equipos sacaban los platos. El trabajo desigual llevaba al jurado a decidir individualmente y no por grupos quién tenía que ir a eliminación. Así, decidieron que fueran Toni, Víctor y Oxana, además de Ketty, a pesar de que la cubana no podía ser expulsada.

El resultado de la prueba de eliminación es el ya conocido. Toni se llevaba los elogios del jurado y Oxana y Víctor se quedaban como los dos últimos. Con pesar, el jurado decidía expulsar al catalán, dejando a los ‘alcaldes’ separados.

La expulsión ha sido de las más dramáticas y lacrimógenas. Con una Sofía que no podía creerse el resultado, y unos compañeros que no se recuperaban de la sorpresa, Víctor decía adiós.

El lloro que me he metido al ver que se iba Víctor no ha sido normal, pero luego ver a Sofía llorar tanto que se me ha partido el alma #MasterChef

— SiSil ♥ (@SilviaVentiseis) June 21, 2018