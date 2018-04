Elección de los 15 concursantes finales, prueba exterior, castigo a un aspirante, primera expulsión… El estreno de ‘Masterchef 6’ estuvo saturado de información para el espectador. Seguidores que, sin embargo, terminaron encantados con esta primera entrega. Así lo demostraron en Twitter, donde se convirtieron en trending topic.

Con un 16,8% de share y una media de 2.544.000 espectadores, el estreno de ‘Masterchef 6’ augura un buen camino al programa. Sin embargo, no fue suficiente para ganar a ‘Supervivientes’, que emitió una nueva entrega de ‘Conexión Honduras’. TVE lo asume y lejos de avergonzarse de ello, asume la derrota en varios de sus tuits.

Y es que, en su perfil oficial de Twitter, no duda en compartir noticias que resaltan que ‘Masterchef 6’ su segunda opción de la noche, por detrás del reality de Telecinco.

Y eso que el estreno estuvo saturado de sucesos. El programa eligió a sus 15 concursantes, tuvo prueba exterior y hasta expulsión.

Casting final en plató

Como ya es habitual, ‘Masterchef 6’ arrancaba con el casting final en plató. Tras pasar más de 25.000 personas por la selección, 30 llegaban ante el jurado. De ellas, sólo 15 lograrían su delantal.

Destacó sobremanera Jorge, quien tuvo un pequeño castigo. El joven andaluz aseguró que su sueño era montar un catering. Samantha le dijo en tono de broma que sería muy fan de su cocina. Pero su respuesta dejó helado al jurado: “La verdad que eres la que menos me gusta de los tres, me pareces un poco sosa”. Algo que no sentó bien a la cocinera.

En el momento de juzgar su plato, Jordi se vengaba y le daba una lección. “Voy a hablarte de modales y de educación. Tu plato está bien, pero no voy a darte mi sí porque creo que hay algo más importante, y es que le has faltado el respeto a mi compañera”, le decía. Así, le otorgaba un ‘no’ para entrar. Y eso que Samantha le había dicho que sí. Pepe tenía entonces la decisión en su mano.

El jurado decidió esperar a que el resto de aspirantes cocinaran y, entonces, se pronunciarían. Jorge salía de plató para estar unas cuantas horas en incertidumbre. Finalmente, le dieron el último delantal.

Una vez elegidos, los concursantes viajaron hasta Segovia. Divididos en dos equipos, tenían que elaborar dos platos cada uno para deleitar a un centenar de comensales.

En mitad de la prueba, la primera sorpresa. Tres de ellos tuvieron que cambiarse de equipo. Algo que hizo surgir los primeros enfrentamientos, pues los jueces pidieron a los capitales que escogieran a los que consideraban “un lastre”.

Primera expulsión

El grupo perdedor fue de cabeza a la prueba de eliminación. ‘Masterchef 6’ sorprendía así echando ya el primer día a uno de sus concursantes.

Los aspirantes tuvieron que elaborar un plato ovolácteo vegetariano y sin sal. Al término de la prueba, una nueva sorpresa. En lugar de deliberar, decidieron dar una última oportunidad y pidieron a los aspirantes cocinar un cuscus con micropartículas de calabaza. Fernando fue finalmente el expulsado, habiendo entrado y salido del programa el mismo día.

