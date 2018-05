Si algo caracterizó a la última entrega emitida de ‘Masterchef’ fueron las despedidas. Al adiós habitual a un aspirante se unió el de Eva González. La presentadora, embarazada, abandonaba las cocinas para dar a luz. Algo que ocurrió hace ya pero que no se pudo ver hasta este domingo. El talent dijo adiós a la sevillana, a la que ya no se podrá ver de nuevo en el programa hasta la edición ‘celebrity’. Pero también se dijo adiós a Dani, uno de los aspirantes.

Y una y otra despedida fueron comentadas en Twitter de maneras muy diferentes. Nada tuvieron que ver una con la otra. Mientras la de Eva emocionaba a todo el mundo, la de Dani causaba gran indignación por las condiciones. Muchos culparon al propio espacio de TVE de haber propiciado ese adiós.

Dani se marchaba tras haberse enfrentado a una prueba de eliminación en la que sólo contaba con 20 minutos. Muy poco tiempo para cocinar dos platos de sardinas. El aspirante entró en desesperación y terminó por hacer uno de los peores platos de ‘Masterchef’.

Pero para llegar hasta su adiós hay que remontarse a la prueba por equipos. Tras un primer reto por parejas y con mímica, Oxana ganaba la prueba. El premio fue una capitanía única totalmente envenenada. La rusa tuvo que hacerse cargo de los dos equipos en exteriores. Y además con una prueba en la que tuvieron que cocinar tapas creadas por Samantha.

El resultado fue desastroso. Mientras se preocupaba más por un equipo que por el otro, Oxana entró en conflicto con casi todos sus compañeros. La aspirante rusa se convirtió en gran protagonista en redes sociales. Sobre todo, cuando estalló ante la presión.

Oxana diciendo tacos en ruso porque no la dejan decirlos en Español. La amo #MasterChef

La rusa se ha ganado un hueco importante entre los favoritos. Su carácter, su manera de expresarse y sus ganas han conquistado a gran parte del público. Tanto es así que muchos temieron por su continuidad y expresaron su desacuerdo con los jueces.

Tras la prueba por equipos, Oxana, Jon, Marta, Víctor, Marina y Dani se enfrentaban a la eliminación. Lo hacían con un reto con pescado y con el chef Ángel León como maestro. Ganador del reto en exteriores, Toni se encargó de repartir entre sus compañeros el tipo de pescado que tenían que cocinar y el tiempo para ello.

Un reparto que intentó que fuera equitativo pero que terminó perjudicando a Dani, con tan sólo 20 minutos. El aspirante se bloqueó y no supo sacar dos platos de sardinas como le pedía la prueba. Las diferencias de tiempo indignaron en Twitter, que se quejaron del trato desigual a los concursantes.

Tony no te perdono que le hayas dado solo 20 minutos a dani #MasterChef

Me parece tan fuerte que se vaya gente como Ramón o Dani y se quede gente como Marina #MasterChef pic.twitter.com/A6ZyrS7ywS

Pero, ¿cómo vas a ir sobrado con unas sardinas en 20 minutos? Que tienen 400000 espinas y encima teniendo que hacer dos platos. Si el tío ese quería perjudicar a Dani que lo diga claramente porque no pasa nada, pero que no se invente historias #MasterChef

Yo, aquí dejo #MasterChef junto con Dani. Me parece todo un montaje, es injusto y vergonzoso. Esto no va de lo que quieren vender. Y me molesta. Mucho.

