La segunda entrega de ‘Masterchef 6’ demostró que este año, parece que Pepe será el bueno del jurado. Jordi y Samantha pusieron los puntos sobre las íes a unos concursantes que se creen que lo saben todo. Con mucho ego de por medios, nervios por la prueba de eliminación, una expulsión y hasta robo de comida, esta gala sobrevive en parrilla como puede.

El programa arrancaba con una primera prueba que consistía en cocinar con productos de una compra casera. En mitad del reto, les dejaron sin luz. Y pocos supieron salir del problema. Además, muchos de ellos presentaron con arrogancia sus platos. Entre ellos, Víctor, a quien Jordi le bajó los humos. “Tu plato es la nada. Escucha y aprende, porque es poquísimo. Es un plato de niño pequeño”, le dijo tras presentar una macedonia de frutas.

"Tu plato es la nada". La valoración de @JordiCruzMas del plato de Victor ha dejado momentos de mucha tensión 🙈 https://t.co/7g3QYyddhM #MasterChef pic.twitter.com/0cUjiZ836q — RTVE (@rtve) April 29, 2018

Víctor es el nuevo Nathan de esta edición. #Masterchef — Peakie Veran (@maryVeran) April 29, 2018

yo he cenado una tostada de hummus y queso blanco y ya he cocinado mas que Victor #masterchef — Miss Cake 🐰 (@Garabatos) April 29, 2018

Pero si Víctor respondía, no menos lo hizo Fabio. Aunque los espectadores no vieron su plato de solomillo tan malo, el jurado fue implacable. Algo que no sentó bien al aspirante y terminó por desesperar a Jordi. “No entiendo tu plato ni tu cara, tienes una cara muy altiva. Venís resabiados (…) Bajad los humos y escuchad más”, decía el cocinero.

#MasterChef Fabio se veía ya un Jorge 2 y en dos zascas Jordi ya lo puso en su sitio — luis.miguel (@luismiguelbcn) April 29, 2018

El remate llegaba con Jorge. Si el aspirante ya empezó mal en su casting, en esta semana la cosa no le ha ido mejor con Samantha, a quien intentó conquistar. Presentó su plato y un postre para la juez que resultó ser un fracaso. Tanto es así que Samantha obligó a Jorge a comérselo y hasta a él mismo le daba asco.

Las verdaderas intenciones de Jorge… Samantha cuídate #Masterchef pic.twitter.com/paXZrCdjeU — Yasmina Pérez (@IamYazPO) April 29, 2018

#masterchef Jorge queriendo arreglar las cosas con Samantha, envenenandola. — Kealah De Pollo (@_Kealah_) April 29, 2018

Loli y Jorge compinchándose para matar a Samantha. Uno a disgustos y otra reventándole la boca #MasterChef — Jαvu (@JaviBenitoK) April 29, 2018

Entre tanto desastre, Ramón y Ketty lograron ganar la prueba y ser capitanes en la prueba por equipos. Tuvieron que cocinar para 120 personas que habían sufrido los incendios de Baiona, en Galicia, en 2017. Algo que emocionó hasta la lágrima a la cubana, que reside en tierras gallegas. Por primera vez en mucho tiempo, ambos grupos bordaron la prueba. Aunque el equipo de Ketty fue un poco mejor y se libró de la prueba de eliminación.

Expulsión y robo

El equipo de Ramón se tuvo que enfrentar a una prueba tras la cual uno de ellos abandonaría las cocinas. Y lo hicieron con un reto difícil. Tuvieron que cocinar tres tipos de trufas, repartidas por Ramón, que quiso asegurarse la continuidad en ‘Masterchef’.

A Oxana, denominada ya como un ‘retal’, le dio las más complicadas. La rusa no cae bien entre sus compañeros y se lo están haciendo saber. Sin embargo, y pese a los nervios y las lágrimas, logró sacar unas trufas muy decentes. En parte, por los consejos de Jordi y sus ánimos.

La que se cayó ‘con todo el equipo’ fue Loli. Considerada también un lastre para sus compañeros, las trufas pudieron con ella. No supo tratar el chocolate y se perdió desde el inicio. Quizá por eso, intentó salvarse robando a otros. A Daniel le quitó una de las bases de trufa, provocando que el bombero no pudiera rematar su cocinado. Aunque aseguró que fue despiste, muchos vieron mala intención.

#MasterChef Daniel de bueno es tonto, Loli te ha robado, te están machacando con la valoración por su culpa y la perdonas! — Mispiesenvinagre (@mispiesenvinag) April 29, 2018

Daniel es 💙 sin querer culpar a Loli aún sabiendo que la ha liado parda. #MasterChef — Eme 🍒 (@ladybug_XIII) April 29, 2018

¿Están mal por culpa de Loli?

Daniel: no, no.

Respuesta correcta: si.#MasterChef — María 🌵 (@JustSayGuau) April 29, 2018

#Masterchef Mira como no se salve Daniel con el desastre de Loli, plego. — Vete tú a saber (@vetetuasaber1) April 29, 2018

A Jon, directamente, le robó las trufas de la nevera. Y se armó el lío. Tuvo incluso que intervenir Pepe para rescatar las trufas ‘perdidas’. Además, tuvo que poner orden, ya que Loli, encima de robar a sus compañeros, se enfadó con ellos por acusarla.

#MasterChef Que dice Loli que la actitud de Jon no le ha gustado. A ver, a mi en una prueba de eliminación me quitas mis trufas bien hechas, me las destrozas y haces otras, me das las tuyas que parecen cagadas de oveja, y en el último minuto pues… Yo también me pondría así 🤔 — Bocata De Pan 🍞🍞🍞 (@BocataDPan) April 29, 2018

#MasterChef a Loli, a parte de por hacer mal las trufas, la echaría por mal educada. Feo gesto a la espalda de Jon. pic.twitter.com/JuQIfX6bj9 — Ángel Palanco (@AngelPalanco) April 29, 2018

No lo entiendo… la gente llorando por #Loli cuando ha robado las trufas de todo el mundo y encima se enfada con @JonMChef6 … cuando tendría que ser al contrario… nadie animándole… Te mereces lo mejor #Jon!!! #masterchef — Rosalina Martín 🙂 (@Rous_supernurse) April 29, 2018

¿Se enfada Loli? Estaban tardando en atacar a Jon, esta noche cuestionando la veracidad de lo que dice. Vergüenza. #MasterChef — Dori Díaz López (@DoriDazLpez) April 29, 2018

Con todo el lío, y como no podía ser de otra manera, Loli era la expulsada de la noche.

Audiencias

Con todo ello, ‘Masterchef 6’ sobrevive a Telecinco y su éxito con ‘Supervivientes’. Esta vez, de nuevo, ‘Conexión Honduras’ dominó la noche del domingo. A pesar de ello, el talent culinario se sostiene.

El programa logra un 14,6% de share y una media de 2.365.000 espectadores.