Lydia Bosch ha enviado un mensaje en Instagram a sus seguidores tras aplazar Telecinco el estreno de ‘La Verdad’. La actriz ha pedido el perdón que la cadena no ha lanzado a su audiencia aún. “Sus razones tendrán”, ha escrito.

Telecinco confirmaba este lunes el retraso del estreno de ‘La Verdad’. Y si la cadena no se pronunciaba al respecto, sí lo hacía Lydia Bosch, que pedía perdón a sus seguidores. La actriz hacía lo que el canal no se atrevía.

“Sus razones tendrán”, decía Lydia en un texto en Instagram en el que se disculpaba por el mareo en la fecha de estreno. En tres fotos de una misma publicación, Bosch se lamentaba por los últimos acontecimientos.

“Querida familia, nos acaban de decir que el miércoles 14 no van a emitir el primer capítulo de la serie tal y como os habíamos estado anunciando estos días”, comenzaba el mensaje de Lydia Bosch.

La protagonista de ‘La Verdad’ aseguraba que “ha sido una decisión de la cadena” y expresaba que “sus razones tendrá”, dejando entrever que a ellos no se las habían dado. “Quiero deciros lo mucho que siento el haberos tenido en un ahora sí, ahora no durante tanto tiempo”, continuaba Lydia. La actriz pedía así el perdón que Telecinco no ha pedido aún a la audiencia por el mareo con el estreno de su nueva serie.

Además, instaba a los seguidores a no desanimarse y entendía el cabreo que muchos tienen. “Espero que aunque ahora estéis enfadados (y con razón), podemos seguir contando con vuestro apoyo”, decía. Para terminar su mensaje, Bosch daba las gracias por “vuestra infinita paciencia” y “por vuestro cariño”.

Estrategia contra ‘Palmeras’

El mensaje de Lydia Bosch se producía tras conocerse que Telecinco aplazaba el estreno de ‘La Verdad’. Aunque la cadena no daba razones, parece que el miedo a coincidir con ‘Palmeras en la nieve’ es el motivo.

Antena 3 había programado una noche dedicada a la película. Eso sí, no ha aclarado si emitirá la cinta o no, reservándose así la sorpresa.