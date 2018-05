Tras romper definitivamente con Mediaset, Mercedes Milá vuelve a la acción. Hace ya unos días confesaba a Andreu Buenafuente que tenía ganas de volver a presentar un programa. Y así lo hará, como ella misma ha anunciado. Aunque su fichaje por Movistar 0 parecía ya avanzado cuando visitó ‘Late Motiv’, no ha sido hasta ahora que lo confirmaba ella misma.

Y lo hacía en el mismo plató de Buenafuente y como sólo ella sabe hacerlo. Interrumpiendo un monólogo del presentador, Milá entraba al plató por detrás de él. Recreándose ante los aplausos del público, Mercedes le decía que “me has metido en un lío de pelotas, Andreu”.

"Me has metido en un lío de pelotas, @Buenafuente". Así, a lo grande, entra Mercedes Milá en @movistarplus. ¡Tendrá un programa en #0! pic.twitter.com/6jXq7IGCC7 — #0 de Movistar+ (@cero) May 3, 2018

La presentadora explicaba que llevaba un look homenaje a su abuela, a ‘Gran Hermano’, a los feriantes, a ‘Running Show’ y “a mi cuando tenía 18 años”. Milá le regalaba entonces un ramo de flores a Buenafuente y pedía “hablar con el público” un momento. “Cuando estuve con Andreu hace muy pocas semanas, me dijo ‘vente para aquí, mujer, que se está muy bien’ (…). Y es que he fichado por Movistar Plus“, anunciaba.

El público recibía en pie la noticia mientras Milá aseguraba estar “muy contenta”. Después, el perfil de Movistar 0 anunciaba de manera oficial el fichaje en Twitter. Y, además, Mercedes compartía algunos detalles de su nuevo programa.

Se llamará ‘Scott & Milá’ y la presentadora analizará la actualidad desde una perspectiva muy personal. Y se estrenará en otoño.