Miguel Ángel Silvestre ha pedido hacer 2 capítulos más de ‘Sin tetas no hay paraíso’. Cuando han pasado ya 10 años de la serie, asegura que no le importaría meterse otra vez en el personaje.

Coincidiendo con el décimo aniversario del estreno de ‘Sin tetas no hay paraíso’, Divinity ha recuperado la serie. El canal de Mediaset volvía a emitir el pasado 28 de mayo el primer capítulo de la ficción. Ahora, su actor principal, Miguel Ángel Silvestre, no ha dudado en pedir un par de capítulos más.

Aprovechando el éxito de la serie 10 años después, el programa ‘Cazamariposas’ se ponía en contacto con Miguel Ángel Silvestre. Y aunque pensaban que no les haría caso, recibían un audio del actor desde Los Ángeles.

Tras agradecer de manera ferviente el apoyo a la serie y el éxito que vuelve a tener, Silvestre intentó enviar un mensaje con la voz de ‘El Duque’, su personaje. Aunque rápido se echaba a reír.

A pesar de ello, podría no ser la última vez que lo intentara. Y es que el intérprete pedía más episodios directamente al ‘gran jefe’: “A ver si convencemos a Paolo Vasile para hacer dos capítulos más”, decía.

Un momentazo que ‘Cazamariposas’ recogía en un tuit, enlazando al vídeo del programa donde escucharon el audio.

.@ma_silvestre, sobre 'Sin tetas no hay paraíso': "A ver si convencemos a Paolo Vasile para hacer dos capítulos más" https://t.co/NY719r1YwU pic.twitter.com/HeeBlnBGEw — Cazamariposas (@cazamariposastv) June 7, 2018

“Un yogurín”

A la espera de que Vasile recoja el guante o no, Silvestre ha querido agradecer al público “por apoyar la serie otra vez después de 10 años”. Al mismo tiempo, hablaba con nostalgia de lo importante que fue ‘Sin tetas no hay paraíso’ para él: “Qué de recuerdos. Mi madre la vez y me dice: ‘Hijo mío, eras un ‘yogurín”. Es verdad. 10 años. Qué de recuerdos y cuántas oportunidades me ha traído esa serie“.