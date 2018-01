A las 9 en punto de la mañana, Ana Rosa Quintana abría su programa de este miércoles en Telecinco así de contundente: “Con la exclusiva que tenemos hoy el ‘procés’ ha muerto“. La presentadora aseguraba que su enviado especial en Bruselas, Luis Navarro, había conseguido cazar unas conversaciones de Carles Puigdemont donde se muestran “sus verdaderas intenciones tras el aplazamiento de la investidura”.

Ana Rosa decía incluso que es una de las “mayores exclusivas” que iba en toda su trayectoria profesional. “Lo va a cambiar todo. Van a temblar los cimientos del ‘procés’. El sueño de la República se ha desvanecido”, afirmaba.

Los minutos pasaban y la gran exclusiva, a la que Ana Rosa hacía referencia una y otra vez durante el programa para expectación de sus colaboradores, no terminaba de llegar. La presentadora explicaba que estaban a la espera de unas últimas comprobaciones, negando que se tratara de una táctica para retener a la audiencia.

Finalmente, transcurrida una hora y cuarto de programa, detonaba por fin la ‘bomba’. Se trataba de los mensajes que supuestamente Puigdemont envió este martes, a través de una aplicación de mensajería instantánea, a Toni Comin (ERC), fugado junto al expresident en Bruselas.

El exconseller de Sanidad acudió al acto de Lovaina (Bélgica) sustituyendo a Puigdemont y, durante el mismo, intercambió varios mensajes con él. La cámara de ‘El Programa de Ana Rosa’ se situó justo detrás y pudo grabar su teléfono móvil.

En esos mensajes, Puigdemont asegura que “Moncloa triunfa” y que “esto se ha terminado”, en referencia al ‘procés’ independentista.

“Supongo que tienes claro que esto se ha terminado”, le dice Puigdemont a Comín, remarcando: “Volvemos a vivir los últimos días de la Cataluña republicana”. “Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardá”, añade.

Puigdemont confiesa que espera que los encarcelados por su implicación en el proceso secesionista “puedan salir de la cárcel” porque, de no ser así, “el ridículo es histórico”.

En las redes sociales, ‘El Programa de Ana Rosa’ ha sido muy criticado. Muchos han quedado decepcionados y se han preguntado si esa era la “bomba” que llevaban anunciando toda la mañana. También han considerado la exclusiva como una “estafa”.

También muchos han censurado las prácticas periodísticas utilizadas por el espacio de Telecinco para conseguir la noticia, consistentes en grabar una conversación privada de un teléfono móvil.

Me preocupa más 1 tipa , dícese q es periodista , q infringe la #Ley a su antojo para tener la audiencia exponencial q no suele tener . Te tiene q venir a renta si no , no lo entiendo. Vaya mensaje q lanzas a ESP , maja! #Ilegal SE-ÑO-RA. 😡#Privacidad #CandidatoPuigdemontAR

— Ⓜaja Pantín🇪🇸 (@MJ_GaliCoru) January 31, 2018