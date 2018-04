Con Wyoming como Freddie Mercury y Dani Mateo y Gonzo de acompañantes, los chicos de ‘El Intermedio’ se convierten en Queen. A ritmo de dos de las canciones más exitosas del grupo, relataban la trifulca ‘real’ entre las reinas Letizia y Sofía hace unas semanas en Mallorca.

En cuatro canciones diferentes, las reinas Letizia y Sofía y los reyes Felipe y Juan Carlos ‘dan su visión’ de la relación familiar.

La primera en ‘hablar’ es Doña Letizia. A ritmo de ‘I want to break free’, la monarca se describe como la “fucking queen” y se dirige a Doña Sofía: “Eh, tú, una reina sobra aquí”. “No soy Lady Di, yo voy a por ti griega carca, retírate a Benidorm. La foto jodí, y ¿qué? lo volvería a repetir”, termina su tema.

Con el Palacio Real de fondo y la canción ‘We will rock you’ como base, Doña Sofía ‘le contesta’. Tras pedirle “que se pire”, le asegura que “Eva Sannum sigue la primera en mi top ten”. “Tengo fotos con los pandas, con mis nietas ¿por qué no?”, continúa. El tema termina con “una primicia: no aguanto a Letizia”.

El rey Felipe coge el testigo para, con ‘Bohemian Rhapsody’ pedir unidad a la familia. “Mama, compréndela. Letizia es muy normal, pero a veces se le va”, comienza. Tras pedir que se deje de hacer fotos con las niñas “y te vayas con Froilán”, le pide que perdone “igual que hiciste con los líos de papá”.

Por último, en el salón del trono y con ‘Radio Ga Ga’ como base musical, el rey Juan Carlos hace su parte. “Soy Borbón, Leti me rayas, ¿por qué no te callas?”, dice en un momento dado.

El vídeo completo, que puede verse en la web de La Sexta, arrasa en Twitter. Son cientos los mensajes que se pueden encontrar alabando el divertido musical de Queen con el que ‘El Intermedio’ sorprendía este pasado jueves a sus espectadores.

#elintermedio Solo a mi me ha parecido una genialidad más de El Intermedio?. Hasta a mi que no me gusta Queen me ha encantado.

— Karloto (Je suis M. Rajoy) (@KalkuMadrid) April 19, 2018