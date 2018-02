‘Cámbiame’ (Telecinco) ha sufrido una baja sensible en sus filas. Natalia Ferviú ha anunciado su adiós al programa a través de una carta en sus redes sociales en la que explica que no se siente “cómoda” con los cambios en el formato.

‘Cámbiame’ (Telecinco) pierde a Natalia Ferviú. La coach y estilista, que llevaba en el programa desde la primera emisión, en junio de 2015, ha difundido una carta a través de las redes sociales en la que explica su decisión de marcharse por no sentirse “cómoda” con los cambios que ha introducido recientemente el espacio.

De hecho, el pasado miércoles abandonaba el plató del programa, que ahora se emite en directo, tras una bronca con la nueva estilista Paloma González Durántez. Desde entonces no había vuelto a aparecer y ahora explica las razones de su marcha, que es definitiva.

“Como sabéis el pasado miércoles abandoné el plató de ‘Cámbiame’. Me parece justo y necesario pediros disculpas por haber permanecido en silencio hasta hoy, pero el ruido es un mal aliado de la calma, y prefiero hacerlo ahora. Durante estos dos días he podido echar la vista atrás, reflexionar y ver las cosas con perspectiva. Me he dado cuenta de que en estos tres años he vivido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida”, comienza su carta.

“Cuando entré en el programa mi misión era trasladar a un plató de televisión el trabajo que llevaba haciendo más de una década en el mundo editorial. He conocido a gente maravillosa, he tenido la oportunidad de hacer sonreír a personas que llevaban mucho tiempo sin hacerlo y, como humana que soy, me he equivocado muchas veces. Pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendid@ por mis palabras o por mis comportamientos. Siento que me llevo mucho amor, que en cada uno de los cambios que realicé irremediablemente hubo una transformación en mí y por eso he de dar las gracias a quienes se pusieron en mis manos, me enseñaron a través de su historia y me hicieron mejor persona”, añade.

Pero a Natalia Ferviú, los cambios en el formato no le han convencido: “En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por como se han desarrollado los acontecimientos y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo“.

SU GRAN CAMBIO

La estilista tiene, eso sí, palabras de agradecimiento para Telecinco y La Fábrica de la Tele por la “oportunidad” que le dieron. “Estaré eternamente agradecida por dejarme defender con libertad mis valores, mi trabajo y llevar el mundo de la moda a todos los públicos. Porque la moda es para tod@s son importar quién seas ni de dónde vengas”.

“Sin el calor que me ha dado siempre la audiencia, mis Ferviuers, mis colegas y mi familia esto no hubiera sido ni la mitad de bonito. Y sin la cantidad de amigos y magníficos profesionales que dejo dentro del equipo esto no hubiera sido tan fácil. Deseo y trabajo desde ya para que mi futuro siga ligado a la televisión a vuestro lado. Por tanto amigas y amigos, ha llegado el momento de experimentar mi gran cambio. Nos vemos enseguida. Paz y amor.”, concluye su misiva Natalia Ferviú.

Tras hacer pública su decisión, desde ‘Cámbiame’ han deseado “toda la suerte del mundo” a quien fuera su estilista durante dos años y medio: “¡Esta siempre será tu casa y te esperaremos con los brazos abiertos!”.