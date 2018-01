Fue un comentario sutil, como si cualquier cosa, pero no pasó desapercibido. Y es que la crítica implícita a Noemí Galera y su equipo era evidente. Nina no dudó en cargar contra quienes eligen las canciones para los concursantes. Concretamente, por Aitana.

Fue durante la gala 11 de ‘OT’ cuando Nina comentó prácticamente todas las actuaciones de los concursantes. Muy pendiente de lo que sucedía en el programa, la que fuera directora de la Academia, aplaudió a Ana Guerra, deseó que Roi no se fuera, alucinó con Agoney y consideró ya ganadora a Amaia. Pero con Aitana el tuit fue diferente.

Nina no dudó en hacer ver a sus seguidores que la elección de canciones durante el resto de galas no había sido la mejor. La cantante cargó contra el equipo que se encarga de repartir los temas, encabezado por Noemí Galera. Y es que, en su opinión, Aitana no había recibido hasta ahora una canción con la que lucirse y demostrar lo que vale.

Bueno, pues, hemos tenido que esperar a la #otgala11 para que confiaran en qué #aitana podía cantar algo con peso. Más vale tarde que nunca. #otgala15e @OT_Oficial — NINA (@Nina_Artist) January 15, 2018

Una opinión que muchos seguidores de ‘OT’ compartían. Fueron muchos los que refrendaron a Nina y mostraron sus quejas en Twitter por las canciones de Aitana. Mensajes que se multiplicaron tras ver el tema que tendrá que defender la semana que viene. De nuevo, la concursante pondrá voz a un éxito comercial sin demasiado esfuerzo vocal, alejándose del ‘Procuro olvidarte’ con el que dejó a todo el mundo con la boca abierta en la gala 11.

Otra canción del mismo palo…. Aitana ha sido el talento más desaprovechado. Y si perdió confianza y no le gustaba como se sentía en el escenario era por las canciones q le tocaron. Bajo el mismo sol, let me love you, new rules, chas, Cheap thrills…. Y ahora esta — Elisabeth Ramos 🍯🥊 (@Eliramesp) January 17, 2018

Aitana puede dar muchísimo más no están explotando todo su potencial vocal le viven dando canciones pop comerciales planas que son todas en el mismo tono, cuando canto sueña en el chat con nerea demostró un potencial vocal que tiene — Bren (@brennmartiinez) January 17, 2018

Tantas canciones, con fuerza que le quedarían de 10 a Aitana y le ponen esta mierda? En cerio? — 6U271 R0C4 🇦🇷 (@mvmepuede) January 16, 2018

Temazos les han dado a TODOS, para ti un temazo que era New Rules y Cheap Thrills? Esas no son canciones para lucirse en un directo, es música comercial simplemente y porque sean canciones que le gusten a Aitana no significa que sean regalazos, es más son todo lo contrario — Emma Lombardi (@Emma_GLombardi) January 16, 2018

Sus canciones en ‘OT’

Desde que está en ‘OT’, Aitana ha interpretado siempre canciones muy conocidas, actuales y comerciales. Su paso por el concurso arrancó en la gala 0 con ‘Bang Bang’. Después, llegarían ‘No puedo vivir sin ti’ junto a Cepeda, ‘Can’t stop the Felling’ con Agoney y el tema ‘Issues’. Con Amaia interpretaría en la gala 4 ‘Con las ganas’ y en la 5 cantó junto a Alfred ‘El mismo sol’. ‘Let me love you’ con Raoul y ‘New rules’ darían paso a ‘Chasing Pavements’, de Adele. Sus últimos temas antes de esta pasada gala 11 han sido ‘Chas y aparezco a tu lado’ y ‘Cheap Thrills’.

Todas ellas canciones con las que Aitana se ha sentido cómoda, con las que no ha tenido problemas vocales pero que tampoco pueden hacer sacar todo lo mejor de ella.