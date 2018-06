Los casos de acoso a periodistas en el Mundial se está convirtiendo en triste costumbre. Si hace unos días era una reportera colombiana, esta vez ha sido la brasileña Julia Guimaraes la que ha sufrido un desagradable episodio. La periodista tuvo que zafarse de un aficionado que intentó besarla.

Fue este pasado domingo cuando Julia Guimaraes hacía su crónica antes del partido entre Japón y Senegal. En un momento dado, un desconocido se acercó a la periodista del programa brasileño ‘Globo Esporte’, dispuesto a besarla. La periodista logró reaccionar con rapidez y apartarse a tiempo.

Y, además, no dudó en recriminarle su vergonzosa actitud: “¡No hagas eso! No vuelvas a hacerlo, ¿vale? No te he dado permiso para hacer eso”.

Aunque no se escucha, parece que el desconocido llegó a pedir perdón a la reportera. Pero Julia Guimaraes le hizo ver su actitud reprobable: “Eso no es educado y no está bien. ¡Nunca hagas esto a una mujer! ¡Respeta!”.

Después del momento de acoso vivido, la periodista brasileña admitía que “jamás me había ocurrido algo así”. “Sé que tuve suerte, porque hay colegas a los que ya les ha pasado. Esto me hace sentir mal, me siento indefensa y vulnerable. Me gustaría saber por qué una persona se siente con derecho a hacerme eso”, reflexionaba Guimaraes.

Estamos viendo demasiadas imágenes de acoso durante #Rusia2018 Esta vez, un aficionado intenta darle un beso a la periodista brasileña de O Globo, Julia Guimaraes. En serio, ¿no les da vergüenza? pic.twitter.com/CwGwBGHRvD — José M. Amorós #Rusia2018🏆 (@JoseMAmoros) June 24, 2018

“¡Vergonzoso!”

A través de Twitter, Julia Guimaraes contaba lo sucedido. “Es difícil encontrar palabras… Afortunadamente, nunca viví esto en Brasil. Ya ha pasado dos veces. ¡Triste! ¡Vergonzoso!”, escribía.

El medio para el que trabaja, ‘Globo Esporte’ compartió las imágenes calificándolo de “lamentable”. Al mismo tiempo, anunciaban la presentación de un informe sobre el acoso a la mujer en el Mundial de Rusia.