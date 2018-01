Guillermo del Toro parte como gran favorito para la edición número 90 de los Oscar. El director ha conseguido 13 nominaciones con ‘La forma del agua’. Le siguen ‘Dunkerque’, con ocho candidaturas y ‘Tres anuncios en las afueras’, que acumula siete.

La gala se celebrará el próximo 4 de marzo en Los Ángeles y será entonces cuando se conozca a los ganadores de las 24 categorías de nominados.

Del Toro se cuela así como el gran favorito para convertir ‘La forma del agua’ en una de las grandes ganadoras de la historia de los Oscar. De hecho, se queda a sólo una nominación de igualar el récord de 14, que comparten ‘La La Land’, ‘Titanic’ y ‘Eva al desnudo’. Sí podría igualar el récord de estatuillas que comparte precisamente la película de James Cameron, junto a la mítica ‘Ben Hur’ y ‘El señor de los Anillos: el retorno del Rey’. Las tres se llevaron 11 premios en sus respectivos años.

Sus rivales, sin embargo, no se lo pondrán fácil. Sólo para llevarse el Oscar a Mejor Película, ‘La forma del agua’ tiene que ganar a 8 rivales. Y es que este año son 9 las cintas que optan en esta candidatura. Frente al film de Guillermo del Toro, ‘Dunkerque’, ‘Tres anuncios en las afueras’, ‘Los archivos del Pentágono’, ‘Déjame salir’, ‘El instante más oscuro’, ‘Call Me By Your Name’, ‘El Hilo invisible’ y ‘Lady Bird’. Estas tres últimas aún no han llegado a España, aunque lo harán todas antes del 23 de febrero.

Entre los directores, Christopher Norla, Jordan Peele, Greta Gerwig, Paul Thomas Anderson y Guillermo del Toro.

En la categoría de Mejor actriz principal, la eterna Meryl Streep repite candidatura y acumula ya 21 en los últimos 39 años. Lo hace esta vez por ‘Los archivos del Pentágono’. Aunque la gran favorita hasta ahora es Frances McDormand por su papele en ‘Tres anuncios en las afueras’. Sally Hawkins por ‘La forma del agua’, Saorise Ronan por ‘Lady Bird’ y Margot Robbie por ‘Yo, Tonya’, completan la lista de nominadas.

Entre los hombres, Timothée Chalamet por ‘Call Me by Your Name’, Daniel Day-Lewis por ‘El hilo invisible’, Gary Oldman por ‘Las horas más oscuras’, Daniel Kaluuya por ‘Déjame salir’ y Denzel Washington por ‘Roman J. Israel, Esq.’ son los que optarán en la categoría de Mejor actor. Sin duda, Oldman parte como gran favorito tras interpretar magistralmente a Winston Churchill pero la Academia podría premiar a Day-Lewis por ser ésta probablemente la última película en la que aparezca tras anunciar su retiro.

Entre todos los nominados, destacan también los de las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de reparto. Ahí aparecen nombres tan potentes como Willem Dagoe, Woody Harrelson, Richard Jenkins, Chritopher Plummer y Sam Rockwell en la categoría masculina. Y Mary J. Blige, Allison Janney, Lesley Manville, Laurie Metcalf y Octavia Spencer en la femenina.

La aplaudida ‘Coco’ opta, como no podía esperarse otra cosa, a Mejor Película de animación, compitiendo contra ‘Ferdinand’, ‘Loving Vincent’, ‘El pan de la guerra’ y ‘El bebé jefazo’.

El resto de nominados

