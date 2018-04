Hace ya más de dos meses que ‘OT 2017’ se despedía de TVE. Pero su éxito sigue más vivo que nunca. Si en las redes sigue causando furor, en YouTube no es menos. El canal 24 horas del concurso siguió recibiendo visitas pese a no emitir nada tras el final. Por eso, sus responsables fueron compartiendo material inédito. Ahora, alargan un poco más el éxito y lo convierten en una radio de todo el universo ‘OT’.

A través de Twitter, el perfil de ‘OT’ anunciaba la transformación. “24 horas al día, 7 días a la semana, con la mejor música y todo lo relacionado con el universo Operación Triunfo”, anunciaban.

La radio lleva por nombre ‘OTRadio’ y, sin presentadores, va repasando los temas que se han podido escuchar en el programa de TVE. Así, y aunque a los fans les pillaba desprevenidos, rápidamente empezaba a tener éxito. Sorprendían, además, con la elección de las primeras canciones. ‘La revolución sexual’, ‘La Bikina’, ‘Lo malo’ o ‘Reggaeton lento’ eran las que primero se escuchaban.

El canal, además, ilustra en pantalla todo el rato la canción y el concursante de ‘OT’ que la está interpretando. Todo son versiones, eso sí, de las grabadas en estudio.

También hay un repaso continuo de las fechas de los conciertos de la gira ‘OT’. Un tour ahora parado por los compromisos de Alfred y Amaia con Eurovisión 2018.

El canal de radio se convertirá en canal de televisión el próximo 18 de abril. Un día en el que emitirá el concierto que ofrecieron los chicos de ‘OT’ en Barcelona.

Un espectáculo que podrá verse también en La 1 de TVE, alargando aún más el éxito de esta edición.

