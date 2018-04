Un mes después de que los chicos de ‘OT 2017’ se subieran al escenario del Palau Sant Jordi, TVE emitió el concierto. Amaia, Alfred, Aitana y compañía volvían a las pantallas y causaban furor en Twitter. Como durante la emisión del talent, los chicos se convirtieron rápidamente en trending topic. Los usuarios recogieron los ‘momentazos’ del espectáculo en tuits y memes bajo el hastag #OTElConcierto.

Ante 17.000 personas, los chicos de ‘OT’ demostraron en el Palau Sant Jordi su talento con un concierto que hizo las delicias de los seguidores. De nuevo, dejaron claro que es un auténtico fenómeno en redes sociales.

Aunque el interés por ‘OT 2017’ había decaído un poco en las últimas semanas, lo cierto es que este miércoles la audiencia volvió a revivir la pasión con la que seguían las galas. De hecho, uno de los comentarios más repetidos en Twitter fue el de “no lo hemos superado”.

— Damn sweetness of yours (@damnsweetness9) April 18, 2018

17 años depsués de la primera edición la mayoría no la hemos superado. Lo siento, pero no superarás esta en la P. vida. #OTElConcierto pic.twitter.com/Doy9etyVj5

Ahora sí, más de tres meses más tarde, queda comprobado al 100%. No he superado Operación Triunfo 2017 y no lo superaré en muchísimo tiempo. Me voy a llorar de nuevo, bye. #OTElConcierto pic.twitter.com/HhAwiLB8kK

— trescientos sesenta 🥝🌻 | -10 (@Alvampirita) April 18, 2018