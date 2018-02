A través de Twitter, ‘OT’ ha dado a conocer los temas que los concursantes volverán a interpretar en la gala especial de este martes. A modo de cierre, TVE decidía estirar un poco más el fenómeno de la temporada y organizar una nueva entrega en directo en la que reunir a los 16 concursantes y revivir algunas de las actuaciones más memorables de la edición.

Nada supersticiosos y aprovechando que la gala se emitirá el martes 13, son esos precisamente el número de temas que se interpretarán sobre el escenario de ‘OT’. Dúos míticos ya, canciones en solitario y tres en grupo.

Doce de las canciones han sido elegidas ya por el propio programa. El último, lo decidirá el público, y parece que lo tiene claro.

Las tres finalistas, Amaia, Aitana y Miriam, serán las únicas que canten en solitaria. La primera deslumbrará de nuevo con ‘Shake it out’. La segunda, con ‘Issues’ y la tercera con ‘What about us’. Los tres temas han sido nombrados por las propias finalistas como los que mejor les salieron y gustaron.

Como no podía ser de otra manera, Amaia y Alfred interpretarán ‘Tu canción’, como parte ya de la promoción a la que se enfrentarán para Eurovisión. Miriam y Agoney harán lo propio con ‘Runnin’, Ana y Mimi se unirán para ‘Don’t you worry about a thing’, Alfred y Marina cantarán ‘Don’t dream it’s over’ y Amaia y Roi revivirán su fantástico ‘Shape of you’. Además, ‘OT’ no ha hecho oídos sordos a las peticiones populares y dejará que Aitana y Cepeda se suban juntos de nuevo para interpretar ‘No puedo vivir sin ti’.

Como temas grupales, los 16 concursantes cantarán ‘La revolución sexual’, ‘A quién le importa’ y ‘Camina’.

Estas serán las canciones míticas del programa que se cantarán en la #OTFiesta del próximo martes 👏🏻 ¿Cuál tenéis más ganas de escuchar? 😍 #OTDirecto9F 👇🏻 pic.twitter.com/rwSRmmsrBn — OT 2017 (@OT_Oficial) February 9, 2018

El público también decide

El último tema a cantar será elegido por el público. La audiencia decidirá a través de Twitter qué canción quiere volver a oír. Y las dos propuestas son, sin duda, del gusto de los espectadores.

La primera opción está considerada una de las canciones estrella de este ‘OT’. Se trata de ‘City of Stars’, lo que haría ver a Amaia y Alfred una segunda vez encima del escenario. La segunda opción es ‘Lo malo’, el tema que Ana y Aitana han hecho suyo y lograron colar en el top 10 de las canciones más escuchadas en Spotify a nivel mundial.