Eran muchas las sorpresas que deparaban a los espectadores de ‘OT’ en esta gala 11. Pero también a los propios concursantes. Roberto Leal anunciaba al principio del programa que ya esta noche saldrían cuatro alumnos directos a la final. Algo que no se esperaban. El otro saldrá de los votos del público, que elegirá en toda esta semana. Además, conocieron que son disco de oro y que habrá nuevos conciertos tras el éxito de venta de entradas de los programados en Madrid y Barcelona.

Los espectadores se volvieron locos en Twitter con todas las novedades y, sobre todo, con las actuaciones de esta gala 11. Una entrega que puede ser ya considerada de las mejores de la historia de ‘OT’ y quizá la mejor de esta edición.

Aunque fue lo último que sucedió, sin duda fue lo primero en número de comentarios. La elección de los primeros cuatro finalistas arrasó en redes sociales. El jurado se encargó de escoger a los tres primeros con sus votos. Los tres habituales y la invitada de la noche fueron llamando uno a uno a los concursantes y les explicaban la nota que les habían dado, que iban desde el 5 hasta el 10.

Amaia se convertía en la primera finalista al obtener un pleno de dieces. Todos los jueces le dieron la máxima puntuación y el público correspondió vitoreando “Amaia ganadora”. En Twitter, muchos coincidían con ellos.

Es q no me jooodas Amaia tuvo todo 10. Un monumento ya o no? #OTGala11

