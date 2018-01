Como ya viene siendo habitual, ‘OT’ arrasó en su gala 9. Sobre todo, en Twitter, donde el programa es todo un fenómeno. Así lo demostraron los numerosos trending topics que se colaron del espacio de TVE. Desde el nombre de los concursantes al hastag de la propia gala.

Uno de los más comentados, sin duda, fue el de Cepeda. Después de cinco nominaciones, el concursante dijo adiós. La audiencia decidió que fuera Roi el que se quedara en la Academia, por un 73% de los votos. Un récord.

Sin embargo, los comentarios sobre Cepeda fueron muchos y buenos. Algunos le agradecían su paso por ‘OT’. Otros resaltaban su valor sobre el escenario. Y los menos criticaron al concursante o se alegraron de que por fin se marchara.

Que dramas sois con Cepeda y Aitana. Cepeda se fue porque no esta al nivel musical de sus compañeros x mucho que os mole la relacion de crush que tenia con Aitana. A mi tambien me molaba pero eso no es lo que se valora en el programa, sori; tambien me molaba Cepeda esta mu bueno

— Nataaalia🌙 (@naataaaaalia_) January 3, 2018